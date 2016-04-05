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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2940294129422943
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:34

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень.
Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира
уффф жесть, где вы живёте? Прямо на линии фронта? Я вам искренне сочувствую. Если есть возможность уезжайте. Хотя бы в Харьков

Вторые сутки всё покрыто льдом. Асфальт, дороги, дома, стены, деревья, при ветре издают стучащий звук, провода на линиях низко провисшие, редкие автомобили на дорогах, кажды второй битые в торец(скорее всего не битые, а давленные, мерсы - они тяжелые)

Гнетуще давит выбитые стёкла в многоэтажках, по началу их забивали, а сейчас...
Я не описую общее для Украины, после прилётов корабельных ракет и ураганов. Восстановлением никто и заморачиваться не собирается.

Прошел дождь, на промёрзлую землю 6-7 мороза вчера.
Сегодня, дождь при морозе продолжился.

Поэтому и под Мариуполем пробка в 140км - погода помогает.
Вчера такая погода была и по Запорожской области.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 09 гру, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:45

ЛАД
Речь не о том, сколько такие порошковые алкоголи стОят и насколько распространены в продаже, а о том, что такие технологии существуют, что вы и подтвердили своим сообщением.

juristkostya написал:
Ну, просто нет такой технологии в пищепроме



  juristkostya написав:Да и саке вообще не имеет отношения к вину

Саке хоть и называется "рисовая водка", но по крепости намного больше вино, чем водка.
Вино — 5—20 % об
Водка — 30—60 % об. (крепость русской водки обычно 40 % об.)

https://u.to/lcF9HA
Содержание этанола в саке — около 15 %

https://u.to/bcF9HA
Саке — 15—20 % об.

https://u.to/lcF9HA
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:52

  yanyura написав:ЛАД
Речь не о том, сколько такие порошковые алкоголи стОят и насколько распространены в продаже, а о том, что такие технологии существуют, что вы и подтвердили своим сообщением.

juristkostya написал:
Ну, просто нет такой технологии в пищепроме



  juristkostya написав:Да и саке вообще не имеет отношения к вину

Саке хоть и называется "рисовая водка", но по крепости намного больше вино, чем водка.
Вино — 5—20 % об
Водка — 30—60 % об. (крепость русской водки обычно 40 % об.)

https://u.to/lcF9HA
Содержание этанола в саке — около 15 %

https://u.to/bcF9HA
Саке — 15—20 % об.

https://u.to/lcF9HA
дело не в "градусах"(крепости), а во вкусе и аромате. Сделать напиток со вкусом нормального вина пока никто не осилил, то есть, технологии нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:06

  juristkostya написав:дело не в "градусах"(крепости), а во вкусе и аромате. Сделать напиток со вкусом нормального вина пока никто не осилил, то есть, технологии нет.

Вкусов и ароматов вин ...
- Неисчерпаемое множество.
Просто Вино, оно как женщина - каждое со своим вкусом, выдержкой, крепостью, и влиянием на организм.
- В то же время и у каждого свой вкус.

Алкашу пофигу, лишь бы вставило.
Добавьте конопляное содержание - будет веселить. :mrgreen:
Немецкие шмурдяки шли красиво упакованные, с тонким синтетическим запахом, скорее всего с подсластителями и спиртом.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:25

  juristkostya написав:
  fler написав:
  juristkostya написав:"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.

Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.

Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки.

В каком
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:39

vitaliian
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