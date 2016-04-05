Kudrjavuy написав:Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень. Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира
уффф жесть, где вы живёте? Прямо на линии фронта? Я вам искренне сочувствую. Если есть возможность уезжайте. Хотя бы в Харьков
Вторые сутки всё покрыто льдом. Асфальт, дороги, дома, стены, деревья, при ветре издают стучащий звук, провода на линиях низко провисшие, редкие автомобили на дорогах, кажды второй битые в торец(скорее всего не битые, а давленные, мерсы - они тяжелые)
Гнетуще давит выбитые стёкла в многоэтажках, по началу их забивали, а сейчас... Я не описую общее для Украины, после прилётов корабельных ракет и ураганов. Восстановлением никто и заморачиваться не собирается.
Прошел дождь, на промёрзлую землю 6-7 мороза вчера. Сегодня, дождь при морозе продолжился.
Поэтому и под Мариуполем пробка в 140км - погода помогает. Вчера такая погода была и по Запорожской области.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 09 гру, 2022 19:09, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.
Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки.