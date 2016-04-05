Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:46

juristkostya написав: fler написав: juristkostya написав: "вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме. "вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.

Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка. Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.

Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки. Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки.

Вы сами хоть понимаете, о чем пишите? Какой виноматериал может быть в дешёвом вине? Зачем вы лепите термин, который я не упоминала (потому что хорошо знаю, что за этим может скрываться) и в котором вы явно дупля не отбиваете по причине отсутствия опыта работы на производстве напитков? Если вы под термином "порошок" в моем посте умудрились узреть "виноматериал", то извините, с вами не о чем спорить.ЛАД, я не буду искать вам ссылки на технологии. Мне не интересно (я и так знаю) и не тема ветки.