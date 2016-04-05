juristkostya написав:"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.
Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки.
Вы сами хоть понимаете, о чем пишите? Какой виноматериал может быть в дешёвом вине? Зачем вы лепите термин, который я не упоминала (потому что хорошо знаю, что за этим может скрываться) и в котором вы явно дупля не отбиваете по причине отсутствия опыта работы на производстве напитков? Если вы под термином "порошок" в моем посте умудрились узреть "виноматериал", то извините, с вами не о чем спорить.
ЛАД, я не буду искать вам ссылки на технологии. Мне не интересно (я и так знаю) и не тема ветки.
Kudrjavuy написав:Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень. Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира
уффф жесть, где вы живёте? Прямо на линии фронта? Я вам искренне сочувствую. Если есть возможность уезжайте. Хотя бы в Харьков
Вторые сутки всё покрыто льдом. Асфальт, дороги, дома, стены, деревья, при ветре издают стучащий звук, провода на линиях низко провисшие, редкие автомобили на дорогах, кажды второй битые в торец(скорее всего не битые, а давленные, мерсы - они тяжелые)
Гнетуще давит выбитые стёкла в многоэтажках, по началу их забивали, а сейчас... Я не описую общее для Украины, после прилётов корабельных ракет и ураганов. Восстановлением никто и заморачиваться не собирается.
Прошел дождь, на промёрзлую землю 6-7 мороза вчера. Сегодня, дождь при морозе продолжился.
Поэтому и под Мариуполем пробка в 140км - погода помогает. Вчера такая погода была и по Запорожской области.
У вас талант писателя. Я не люблю льстить и чаще критикую, но ваши описания впечатляют. У меня вчера тоже облеленело всё, включая кусты. А сегодня целый день дождь и полдня нет света.
Пришел осторожно под утро Провел своей кисточкой белой По старому жёлтому парку По улицам и по дворам Посыпал дома белой пудрой Чуть чуть осторожно не смело Вчера ещё было так жарко а тут люди злятся с утра. Проснувшись не поднял ты сразу Зима или всё таки осень Снег белый зелёные листья Несмело прикрыл в эту ночь...
Ветка становится веселее, вчера объективы сегодня алкоголь. Что завтра обсудим?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Новый британо-итальянско-японский самолет должен быть «совместим с истребителями других партнеров по НАТО». Это особенно актуально, поскольку западные страны заявляют о высокой степени готовности прилагать усилия и выделять средства на военные цели на фоне войны России против Украины, а также учитывая наращивание военной силы Китаем и его угрозы в отношении Тайваня.
«Новое поколение боевых самолетов, которое мы разрабатываем, будет защищать нас и наших союзников», - подчеркнул премьер-министр Британии Риши Сунак.
Значит там будет двигатель Ролс-Ройс, жаль что наши там не участвуют. По идее стоило б делать заявку для производства для НАТО.
yanyura написав:ЛАД Речь не о том, сколько такие порошковые алкоголи стОят и насколько распространены в продаже, а о том, что такие технологии существуют, что вы и подтвердили своим сообщением.
juristkostya написал:
Ну, просто нет такой технологии в пищепроме
....
Возможно, juristkostya чересчур категорично, но по сути он прав. Речь ведь шла о том, что "Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка."
если быть точным, речь шла о "немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного _из_порошка_" fler подключилась позже, я так понимаю, из врождённого чувства протеста ))))