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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2941294229432944>
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:39

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:46

  juristkostya написав:
  fler написав:
  juristkostya написав:"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.

Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.

Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки.

Вы сами хоть понимаете, о чем пишите? Какой виноматериал может быть в дешёвом вине? Зачем вы лепите термин, который я не упоминала (потому что хорошо знаю, что за этим может скрываться) и в котором вы явно дупля не отбиваете по причине отсутствия опыта работы на производстве напитков? Если вы под термином "порошок" в моем посте умудрились узреть "виноматериал", то извините, с вами не о чем спорить.

ЛАД, я не буду искать вам ссылки на технологии. Мне не интересно (я и так знаю) и не тема ветки.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:54

  fler написав:..........
ЛАД, я не буду искать вам ссылки на технологии. Мне не интересно (я и так знаю) и не тема ветки.

Согласен, не тема.
Так зачем Вы начинали?
Как обычно, сказать и в кусты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:56

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень.
Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира
уффф жесть, где вы живёте? Прямо на линии фронта? Я вам искренне сочувствую. Если есть возможность уезжайте. Хотя бы в Харьков

Вторые сутки всё покрыто льдом. Асфальт, дороги, дома, стены, деревья, при ветре издают стучащий звук, провода на линиях низко провисшие, редкие автомобили на дорогах, кажды второй битые в торец(скорее всего не битые, а давленные, мерсы - они тяжелые)

Гнетуще давит выбитые стёкла в многоэтажках, по началу их забивали, а сейчас...
Я не описую общее для Украины, после прилётов корабельных ракет и ураганов. Восстановлением никто и заморачиваться не собирается.

Прошел дождь, на промёрзлую землю 6-7 мороза вчера.
Сегодня, дождь при морозе продолжился.

Поэтому и под Мариуполем пробка в 140км - погода помогает.
Вчера такая погода была и по Запорожской области.

У вас талант писателя. Я не люблю льстить и чаще критикую, но ваши описания впечатляют. У меня вчера тоже облеленело всё, включая кусты. А сегодня целый день дождь и полдня нет света.

Пришел осторожно под утро
Провел своей кисточкой белой
По старому жёлтому парку
По улицам и по дворам
Посыпал дома белой пудрой
Чуть чуть осторожно не смело
Вчера ещё было так жарко а тут люди злятся с утра.
Проснувшись не поднял ты сразу
Зима или всё таки осень
Снег белый зелёные листья
Несмело прикрыл в эту ночь...


Ветка становится веселее, вчера объективы сегодня алкоголь. Что завтра обсудим?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:10

  yanyura написав:ЛАД
Речь не о том, сколько такие порошковые алкоголи стОят и насколько распространены в продаже, а о том, что такие технологии существуют, что вы и подтвердили своим сообщением.

juristkostya написал:
Ну, просто нет такой технологии в пищепроме

....

Возможно, juristkostya чересчур категорично, но по сути он прав. Речь ведь шла о том, что "Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка."
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"В армии хаос, Шойгу идиот, мы проиграем!" Гиркин в шоке от СВО


Конечно, верить этому хрену Гиркину нельзя
Но это идейный пропагандон, его слушать надо правильно
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:16

  pesikot написав:
"В армии хаос, Шойгу идиот, мы проиграем!" Гиркин в шоке от СВО


Конечно, верить этому хрену Гиркину нельзя
Но это идейный пропагандон, его слушать надо правильно
почему "нельзя верить"? В фактах он вполне точен, и всегда был точен.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:24

Британия объявила о согласовании с Италией и Японией совместной работы по созданию нового боевого истребителя.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/9/527606/
Об этом сообщает Reuters.

Новый британо-итальянско-японский самолет должен быть «совместим с истребителями других партнеров по НАТО». Это особенно актуально, поскольку западные страны заявляют о высокой степени готовности прилагать усилия и выделять средства на военные цели на фоне войны России против Украины, а также учитывая наращивание военной силы Китаем и его угрозы в отношении Тайваня.

«Новое поколение боевых самолетов, которое мы разрабатываем, будет защищать нас и наших союзников», - подчеркнул премьер-министр Британии Риши Сунак.

Значит там будет двигатель Ролс-Ройс, жаль что наши там не участвуют. По идее стоило б делать заявку для производства для НАТО.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:26

  ЛАД написав:
  yanyura написав:ЛАД
Речь не о том, сколько такие порошковые алкоголи стОят и насколько распространены в продаже, а о том, что такие технологии существуют, что вы и подтвердили своим сообщением.

juristkostya написал:
Ну, просто нет такой технологии в пищепроме

....

Возможно, juristkostya чересчур категорично, но по сути он прав. Речь ведь шла о том, что "Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка."
если быть точным, речь шла о "немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного _из_порошка_"
fler подключилась позже, я так понимаю, из врождённого чувства протеста :-)))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гиркин: Путин уже проиграл | Виталий Портников

pesikot
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