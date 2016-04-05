БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА/BELARUSIAN INTELLIGENCE БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА ПАВЕДАМЛЯЕ: Лукашенко может быть обездвижен.
После последнего выхода на лёд Лукашенко оказался неспособным самостоятельно передвигаться. Проблема с позвоночником значительно обострилась. Ранее он с трудом передвигался, пользовался блокадами, но вчера его состояние ухудшилось. Требуется операция на позвоночник, которую с гарантированным результатом в состоянии провести только на территории Германии или США. Прогноз неблагоприятный и без должного оперативного вмешательства, в течение нескольких лет Лукашенко может потерять способность самостоятельно передвигаться.