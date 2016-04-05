Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:05

ЛАД написав: budivelnik написав: .........

1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)

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4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)

.........1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився).......4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють) Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее.

"Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами. Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее."Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.

ЛАД написав: budivelnik написав: І останнє про свідомість

Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?

Не зможете

А люди це роблять



Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?

Не можете

А сотні тисяч людей - це роблять І останнє про свідомістьВи зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?Не зможетеА люди це роблятьВи можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?Не можетеА сотні тисяч людей - це роблять Роблять.

А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство.

Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые. Роблять.А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство.Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.

Я Будівельник - ви радіотехнік...але ми оба вчились в СРСР1 Знаєте що таке точка роси?-це точка де волога з повітря випадає на стіну.З якою швидкістю волога з повітря ( 20 грам в м3) потрапить на стіну? самі порахуєте чи на пальцях показати що в пару мм2 щілини за 100 днів якщо пройде 1м3 повітря - то це тільки в тому випадку що щити до стінки ставив криворукий.2 Знаєте чому розвалюється цегла?Вона розвалюється у випадку коли волога замерзає в цегляній кладці.Але якщо у вас зсередини волога не йде - то й замерзати нічому.Я розумію що військовий який все життя отримував і ніколи не задумувався звідки береться - профан в економіці.Але ви реально думаєте що податки які я в порівнянні з 24-02-2022 року сьогодні сплачую в розмірі +30-50% - це не прояв свідомості?Мені офіційно дозволено було перейти на 2% від оборота ..і я цим не скористався...А оборот в мене по касовому, який я можу пробити замість 1000 в годину - 1000 в добу...Невже старість так вплинула на аналітичні можливостіВи ж в армії де я начальник-ти дурак - вже не служите років 20Ви й далі думаєте що для того щоб було добре - треба 3 млн закатувати голодом, 12 млн згноїти в Гулагах, 20 млн у війні...і 250 млн тримати на ошийнику 50+ років не дозволяючи кудись виїхати, щоб не дай боже хтось не побачив альтернативного варіанту?ТомуЖивіть і далі в совку скільки завгодно...правда цим ви погіршуєте життя своїм оточуючим,які змушені в 2022 постійно стикатись з совком і якось під нього підлаштовуватись.