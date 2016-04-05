ЛАД написав: budivelnik написав:
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1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)
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4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее.
"Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.
Я Будівельник - ви радіотехнік...але ми оба вчились в СРСР
1 Знаєте що таке точка роси?-це точка де волога з повітря випадає на стіну.
З якою швидкістю волога з повітря ( 20 грам в м3) потрапить на стіну? самі порахуєте чи на пальцях показати що в пару мм2 щілини за 100 днів якщо пройде 1м3 повітря - то це тільки в тому випадку що щити до стінки ставив криворукий.
2 Знаєте чому розвалюється цегла?
Вона розвалюється у випадку коли волога замерзає в цегляній кладці.
Але якщо у вас зсередини волога не йде - то й замерзати нічому.
ЛАД написав: budivelnik написав:
І останнє про свідомість
Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?
Не зможете
А люди це роблять
Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?
Не можете
А сотні тисяч людей - це роблять
Роблять.
А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство.
Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.
Я розумію що військовий який все життя отримував і ніколи не задумувався звідки береться - профан в економіці.
Але ви реально думаєте що податки які я в порівнянні з 24-02-2022 року сьогодні сплачую в розмірі +30-50% - це не прояв свідомості?
Мені офіційно дозволено було перейти на 2% від оборота ..і я цим не скористався...
А оборот в мене по касовому, який я можу пробити замість 1000 в годину - 1000 в добу...
Невже старість так вплинула на аналітичні можливості
Ви ж в армії де я начальник-ти дурак - вже не служите років 20
Ви й далі думаєте що для того щоб було добре - треба 3 млн закатувати голодом, 12 млн згноїти в Гулагах, 20 млн у війні...і 250 млн тримати на ошийнику 50+ років не дозволяючи кудись виїхати, щоб не дай боже хтось не побачив альтернативного варіанту?
Тому
Живіть і далі в совку скільки завгодно...правда цим ви погіршуєте життя своїм оточуючим,які змушені в 2022 постійно стикатись з совком і якось під нього підлаштовуватись.