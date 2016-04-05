БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА/BELARUSIAN INTELLIGENCE БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА ПАВЕДАМЛЯЕ: Лукашенко может быть обездвижен.
После последнего выхода на лёд Лукашенко оказался неспособным самостоятельно передвигаться. Проблема с позвоночником значительно обострилась. Ранее он с трудом передвигался, пользовался блокадами, но вчера его состояние ухудшилось. Требуется операция на позвоночник, которую с гарантированным результатом в состоянии провести только на территории Германии или США. Прогноз неблагоприятный и без должного оперативного вмешательства, в течение нескольких лет Лукашенко может потерять способность самостоятельно передвигаться.
budivelnik написав:......... 1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився) ....... 4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее. "Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.
Я Будівельник - ви радіотехнік...але ми оба вчились в СРСР 1 Знаєте що таке точка роси?-це точка де волога з повітря випадає на стіну. З якою швидкістю волога з повітря ( 20 грам в м3) потрапить на стіну? самі порахуєте чи на пальцях показати що в пару мм2 щілини за 100 днів якщо пройде 1м3 повітря - то це тільки в тому випадку що щити до стінки ставив криворукий. 2 Знаєте чому розвалюється цегла? Вона розвалюється у випадку коли волога замерзає в цегляній кладці. Але якщо у вас зсередини волога не йде - то й замерзати нічому.
ЛАД написав:
budivelnik написав:І останнє про свідомість Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту? Не зможете А люди це роблять
Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам? Не можете А сотні тисяч людей - це роблять
Роблять. А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство. Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.
Я розумію що військовий який все життя отримував і ніколи не задумувався звідки береться - профан в економіці. Але ви реально думаєте що податки які я в порівнянні з 24-02-2022 року сьогодні сплачую в розмірі +30-50% - це не прояв свідомості? Мені офіційно дозволено було перейти на 2% від оборота ..і я цим не скористався... А оборот в мене по касовому, який я можу пробити замість 1000 в годину - 1000 в добу... Невже старість так вплинула на аналітичні можливості Ви ж в армії де я начальник-ти дурак - вже не служите років 20 Ви й далі думаєте що для того щоб було добре - треба 3 млн закатувати голодом, 12 млн згноїти в Гулагах, 20 млн у війні...і 250 млн тримати на ошийнику 50+ років не дозволяючи кудись виїхати, щоб не дай боже хтось не побачив альтернативного варіанту?
Тому Живіть і далі в совку скільки завгодно...правда цим ви погіршуєте життя своїм оточуючим,які змушені в 2022 постійно стикатись з совком і якось під нього підлаштовуватись.
Это сокращенная ссылка статьи в Википедии "Крепость напитков". В несокращенном виде выглядит так: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BE%D0%B2 Из-за того, что буквы кириллицы в ссылках на статьи Википедии обозначаются символами, включая скобки, они бывают не кликабельными, поэтому и привожу в сокращенном виде.
Water написав:Прали де, у пральній машині? Обертів побільше додайте. Вони ще бувають прально-сушильні, або просто сушильні. Ще є таке, не реклама RZTK CD20 Silver
Колись, було діло, шкарпетки висушив у микрохвильовці за 2 хвилини.
Какие стиральные машины и микроволновки могут быть на передовой или в лесополосах, полях, откуда ведет огонь арта? Успіх последнее время воюет на недавно освобожденной Херсонщине, где и в населенных пунктах не везде есть электричество.
juristkostya написав:дело не в "градусах"(крепости), а во вкусе и аромате. Сделать напиток со вкусом нормального вина пока никто не осилил, то есть, технологии нет.
Вкусов и ароматов вин ... - Неисчерпаемое множество. Просто Вино, оно как женщина - каждое со своим вкусом, выдержкой, крепостью, и влиянием на организм. - В то же время и у каждого свой вкус.
Алкашу пофигу, лишь бы вставило. Добавьте конопляное содержание - будет веселить. Немецкие шмурдяки шли красиво упакованные, с тонким синтетическим запахом, скорее всего с подсластителями и спиртом.
был в Мюнхене в японском ресторане, где сидишь перед жаровней и повар при вас готовит - подали саке, в горшках горячее, налил, пить невозможно, попросил красное вино- стало ещё хуже, есть какой то сорт, который не переношу, у нас не встречается...