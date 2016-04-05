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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2941294229432944
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:37

БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА/BELARUSIAN INTELLIGENCE
БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА ПАВЕДАМЛЯЕ:
Лукашенко может быть обездвижен.

После последнего выхода на лёд Лукашенко оказался неспособным самостоятельно передвигаться. Проблема с позвоночником значительно обострилась. Ранее он с трудом передвигался, пользовался блокадами, но вчера его состояние ухудшилось. Требуется операция на позвоночник, которую с гарантированным результатом в состоянии провести только на территории Германии или США. Прогноз неблагоприятный и без должного оперативного вмешательства, в течение нескольких лет Лукашенко может потерять способность самостоятельно передвигаться.

Жыве Беларусь!!! 🤍❤️🤍
Прочитал - передай дальше. 🧨🧨🧨
t.me/heneral_kgb/213
https://t.me/heneral_kgb/213
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:18

  yanyura написав:https://u.to/lcF9HA

Що за сайт? Мій комп його блокує.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:05

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)
.......
4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее.
"Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.
Я Будівельник - ви радіотехнік...але ми оба вчились в СРСР
1 Знаєте що таке точка роси?-це точка де волога з повітря випадає на стіну.
З якою швидкістю волога з повітря ( 20 грам в м3) потрапить на стіну? самі порахуєте чи на пальцях показати що в пару мм2 щілини за 100 днів якщо пройде 1м3 повітря - то це тільки в тому випадку що щити до стінки ставив криворукий.
2 Знаєте чому розвалюється цегла?
Вона розвалюється у випадку коли волога замерзає в цегляній кладці.
Але якщо у вас зсередини волога не йде - то й замерзати нічому.

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:І останнє про свідомість
Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?
Не зможете
А люди це роблять

Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?
Не можете
А сотні тисяч людей - це роблять
Роблять.
А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство.
Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.
Я розумію що військовий який все життя отримував і ніколи не задумувався звідки береться - профан в економіці.
Але ви реально думаєте що податки які я в порівнянні з 24-02-2022 року сьогодні сплачую в розмірі +30-50% - це не прояв свідомості?
Мені офіційно дозволено було перейти на 2% від оборота ..і я цим не скористався...
А оборот в мене по касовому, який я можу пробити замість 1000 в годину - 1000 в добу...
Невже старість так вплинула на аналітичні можливості
Ви ж в армії де я начальник-ти дурак - вже не служите років 20
Ви й далі думаєте що для того щоб було добре - треба 3 млн закатувати голодом, 12 млн згноїти в Гулагах, 20 млн у війні...і 250 млн тримати на ошийнику 50+ років не дозволяючи кудись виїхати, щоб не дай боже хтось не побачив альтернативного варіанту?

Тому
Живіть і далі в совку скільки завгодно...правда цим ви погіршуєте життя своїм оточуючим,які змушені в 2022 постійно стикатись з совком і якось під нього підлаштовуватись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 00:21

  fler написав:Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.

Кам'янка глобал вайн?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 00:27

  Успіх написав:
  prodigy написав:
  Успіх написав:де Ви одяг сушите?


до 15 листопада одяг гарно сохнув на вулиці на мотузці (у вас так само), бо температура була +12с , вітерець і без дощу

майже 3 тижні дощ, або після дощу (вологість 90%), холодно +3/6с

треба сушити в приміщенні (або в сушарці-в мене є Bosh)
можно сушити на обогрівачу -це довго і не якісно, але можно

вам сушити на мотузці біля буржуйки (але довго сохне), після того доведеться бігати в напів вологому

Так саме тому я і запитую :D

Прали де, у пральній машині? Обертів побільше додайте. Вони ще бувають прально-сушильні, або просто сушильні.
Ще є таке, не реклама RZTK CD20 Silver

Колись, було діло, шкарпетки висушив у микрохвильовці за 2 хвилини. :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 02:09

  ТИХИЙ написав:
  yanyura написав:https://u.to/lcF9HA

Що за сайт? Мій комп його блокує.

Это сокращенная ссылка статьи в Википедии "Крепость напитков". В несокращенном виде выглядит так:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BE%D0%B2
Из-за того, что буквы кириллицы в ссылках на статьи Википедии обозначаются символами, включая скобки, они бывают не кликабельными, поэтому и привожу в сокращенном виде.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 02:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Прали де, у пральній машині? Обертів побільше додайте. Вони ще бувають прально-сушильні, або просто сушильні.
Ще є таке, не реклама RZTK CD20 Silver

Колись, було діло, шкарпетки висушив у микрохвильовці за 2 хвилини.

Какие стиральные машины и микроволновки могут быть на передовой или в лесополосах, полях, откуда ведет огонь арта?
Успіх последнее время воюет на недавно освобожденной Херсонщине, где и в населенных пунктах не везде есть электричество.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 07:46

  Kudrjavuy написав:
  juristkostya написав:дело не в "градусах"(крепости), а во вкусе и аромате. Сделать напиток со вкусом нормального вина пока никто не осилил, то есть, технологии нет.

Вкусов и ароматов вин ...
- Неисчерпаемое множество.
Просто Вино, оно как женщина - каждое со своим вкусом, выдержкой, крепостью, и влиянием на организм.
- В то же время и у каждого свой вкус.

Алкашу пофигу, лишь бы вставило.
Добавьте конопляное содержание - будет веселить. :mrgreen:
Немецкие шмурдяки шли красиво упакованные, с тонким синтетическим запахом, скорее всего с подсластителями и спиртом.

был в Мюнхене в японском ресторане, где сидишь перед жаровней и повар при вас готовит - подали саке, в горшках горячее, налил, пить невозможно, попросил красное вино- стало ещё хуже, есть какой то сорт, который не переношу, у нас не встречается...
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