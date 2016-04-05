Трошки інформації, ситуація насправді не дуже. Кацапи тиснуть і тиснуть великою кількістю, прорвали частково лінію оборони, відкинули нас від нових позицій та трохи навіть просунулися, заняли деякі важливі об'єкти для нас, закріпились там, тому швидко відкинути ніхто не зможе, будемо тримати, поки все не дуже добре звісно але щось вигадаємо, деколи для гарного удару треба трохи відійти назад, буде цей удар? Можливо колись, але поки не буде, трохи важковато коли ворог перевищує тебе в кількості всього, від людей до авіації, але треба визнати трохи стали розумніше, працють трохи обдумано, звісно також м'ясом і також великими витратами, навіть зараз, поки пишу, вони просуваються потрохи, побачимо що буде далі, що підготувало наше командування, але, мені здається що я вже здогадався що, але поки нічого не скажу, побачимо що буде далі, скільки витримаємо ми, скільки вони.В теперішній час це місце можна назвати "Бахмутьска-мясорубка" тому що витрати з обох боків дуже великі, зараз це вже схоже на конвеєр смерті, скажемо так.Але, оптимізму не втрачаємо, не зважаючи що буде далі, маємо надію що буде все добре, поки все +/- стабільно, стабільно ми отримаємо піздюлей😂Але і даємо не погано, побачимо що буде далі. Цікаво навіть спостерігати, скільки життів кацапи готові віддати за місто, а ми за оборону цього міста.Всіх обійняв, підняв, покрутив і на місце поставив ❤️Все буде Україна, не нервуємо.