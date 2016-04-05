БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА/BELARUSIAN INTELLIGENCE БЕЛАРУСКАЯ ВЫВЕДКА ПАВЕДАМЛЯЕ: Лукашенко может быть обездвижен.
После последнего выхода на лёд Лукашенко оказался неспособным самостоятельно передвигаться. Проблема с позвоночником значительно обострилась. Ранее он с трудом передвигался, пользовался блокадами, но вчера его состояние ухудшилось. Требуется операция на позвоночник, которую с гарантированным результатом в состоянии провести только на территории Германии или США. Прогноз неблагоприятный и без должного оперативного вмешательства, в течение нескольких лет Лукашенко может потерять способность самостоятельно передвигаться.
budivelnik написав:......... 1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився) ....... 4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее. "Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.
Я Будівельник - ви радіотехнік...але ми оба вчились в СРСР 1 Знаєте що таке точка роси?-це точка де волога з повітря випадає на стіну. З якою швидкістю волога з повітря ( 20 грам в м3) потрапить на стіну? самі порахуєте чи на пальцях показати що в пару мм2 щілини за 100 днів якщо пройде 1м3 повітря - то це тільки в тому випадку що щити до стінки ставив криворукий. 2 Знаєте чому розвалюється цегла? Вона розвалюється у випадку коли волога замерзає в цегляній кладці. Але якщо у вас зсередини волога не йде - то й замерзати нічому.
ЛАД написав:
budivelnik написав:І останнє про свідомість Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту? Не зможете А люди це роблять
Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам? Не можете А сотні тисяч людей - це роблять
Роблять. А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство. Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.
Я розумію що військовий який все життя отримував і ніколи не задумувався звідки береться - профан в економіці. Але ви реально думаєте що податки які я в порівнянні з 24-02-2022 року сьогодні сплачую в розмірі +30-50% - це не прояв свідомості? Мені офіційно дозволено було перейти на 2% від оборота ..і я цим не скористався... А оборот в мене по касовому, який я можу пробити замість 1000 в годину - 1000 в добу... Невже старість так вплинула на аналітичні можливості Ви ж в армії де я начальник-ти дурак - вже не служите років 20 Ви й далі думаєте що для того щоб було добре - треба 3 млн закатувати голодом, 12 млн згноїти в Гулагах, 20 млн у війні...і 250 млн тримати на ошийнику 50+ років не дозволяючи кудись виїхати, щоб не дай боже хтось не побачив альтернативного варіанту?
Тому Живіть і далі в совку скільки завгодно...правда цим ви погіршуєте життя своїм оточуючим,які змушені в 2022 постійно стикатись з совком і якось під нього підлаштовуватись.
Это сокращенная ссылка статьи в Википедии "Крепость напитков". В несокращенном виде выглядит так: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BE%D0%B2 Из-за того, что буквы кириллицы в ссылках на статьи Википедии обозначаются символами, включая скобки, они бывают не кликабельными, поэтому и привожу в сокращенном виде.
Water написав:Прали де, у пральній машині? Обертів побільше додайте. Вони ще бувають прально-сушильні, або просто сушильні. Ще є таке, не реклама RZTK CD20 Silver
Колись, було діло, шкарпетки висушив у микрохвильовці за 2 хвилини.
Какие стиральные машины и микроволновки могут быть на передовой или в лесополосах, полях, откуда ведет огонь арта? Успіх последнее время воюет на недавно освобожденной Херсонщине, где и в населенных пунктах не везде есть электричество.
juristkostya написав:дело не в "градусах"(крепости), а во вкусе и аромате. Сделать напиток со вкусом нормального вина пока никто не осилил, то есть, технологии нет.
Вкусов и ароматов вин ... - Неисчерпаемое множество. Просто Вино, оно как женщина - каждое со своим вкусом, выдержкой, крепостью, и влиянием на организм. - В то же время и у каждого свой вкус.
Алкашу пофигу, лишь бы вставило. Добавьте конопляное содержание - будет веселить. Немецкие шмурдяки шли красиво упакованные, с тонким синтетическим запахом, скорее всего с подсластителями и спиртом.
был в Мюнхене в японском ресторане, где сидишь перед жаровней и повар при вас готовит - подали саке, в горшках горячее, налил, пить невозможно, попросил красное вино- стало ещё хуже, есть какой то сорт, который не переношу, у нас не встречается...
edvardd написав:был в Мюнхене в японском ресторане, где сидишь перед жаровней и повар при вас готовит - подали саке, в горшках горячее, налил, пить невозможно, попросил красное вино- стало ещё хуже, есть какой то сорт, который не переношу, у нас не встречается
Трошки інформації, ситуація насправді не дуже. Кацапи тиснуть і тиснуть великою кількістю, прорвали частково лінію оборони, відкинули нас від нових позицій та трохи навіть просунулися, заняли деякі важливі об'єкти для нас, закріпились там, тому швидко відкинути ніхто не зможе, будемо тримати, поки все не дуже добре звісно але щось вигадаємо, деколи для гарного удару треба трохи відійти назад, буде цей удар? Можливо колись, але поки не буде, трохи важковато коли ворог перевищує тебе в кількості всього, від людей до авіації, але треба визнати трохи стали розумніше, працють трохи обдумано, звісно також м'ясом і також великими витратами, навіть зараз, поки пишу, вони просуваються потрохи, побачимо що буде далі, що підготувало наше командування, але, мені здається що я вже здогадався що, але поки нічого не скажу, побачимо що буде далі, скільки витримаємо ми, скільки вони. В теперішній час це місце можна назвати "Бахмутьска-мясорубка" тому що витрати з обох боків дуже великі, зараз це вже схоже на конвеєр смерті, скажемо так. Але, оптимізму не втрачаємо, не зважаючи що буде далі, маємо надію що буде все добре, поки все +/- стабільно, стабільно ми отримаємо піздюлей😂 Але і даємо не погано, побачимо що буде далі. Цікаво навіть спостерігати, скільки життів кацапи готові віддати за місто, а ми за оборону цього міста. Всіх обійняв, підняв, покрутив і на місце поставив ❤️ Все буде Україна, не нервуємо. https://t.me/peredovich0k/200