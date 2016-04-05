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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2942294329442945
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 08:58

  vitaliian написав:
  edvardd написав:был в Мюнхене в японском ресторане, где сидишь перед жаровней и повар при вас готовит - подали саке, в горшках горячее, налил, пить невозможно, попросил красное вино- стало ещё хуже, есть какой то сорт, который не переношу, у нас не встречается
а про войну что скажете?

⚡️⚡️ США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.

"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянам". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних конвенцій, - The Times (https://www.thetimes.co.uk/article/ukra ... -732jsshpx).

Аналітики вважають, що таке зелене світло на удари по території Росії може свідчити про готовність США надати Києву ракети великої дальності.
edvardd
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