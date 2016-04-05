vitaliian написав:а про войну что скажете?
⚡️⚡️ США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.
"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянам". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних конвенцій, - The Times (
Аналітики вважають, що таке зелене світло на удари по території Росії може свідчити про готовність США надати Києву ракети великої дальності.