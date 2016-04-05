edvardd написав:был в Мюнхене в японском ресторане, где сидишь перед жаровней и повар при вас готовит - подали саке, в горшках горячее, налил, пить невозможно, попросил красное вино- стало ещё хуже, есть какой то сорт, который не переношу, у нас не встречается
а про войну что скажете?
⚡️⚡️ США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.
"Ми не говоримо Києву "Не завдавайте ударів по росіянам". Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних конвенцій, - The Times (https://www.thetimes.co.uk/article/ukra ... -732jsshpx).
Аналітики вважають, що таке зелене світло на удари по території Росії може свідчити про готовність США надати Києву ракети великої дальності.
Размахивание ядерной бомбой с улюлюканьем и криками:"Не троньте меня, я йобнутый", утомили даже самые лояльные к России страны. Нарендра Моди, премьер-министр Индии, крупнейшего, наравне с Китаем, альтернативного ЕС покупателя российской нефти, отказался от ежегодной личной встречи с Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.
Индийский премьер отменил мероприятие, которое традиционно проводится в декабре, "из-за того, что российский президент пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине". Так заявил агентству высокопоставленный индийский чиновник.
И это неудивительно. На встрече в Ашхабаде Путину и китайцы, и индусы четко, хоть и непублично, сказали: бросай этот ядерный шантаж. Индию сама мысль о возможности применения ядерного оружия ставит на грань ядерной войны с Пакистаном. https://t.me/ivan_preobraz/2053 .
ЛАД написав:Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике? И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?
Від х-ка ще не відмовивися, хоча планую. Будинок приватний і є старий х-к який можна просто залишити на вулиці. Правда, вночі не дуже зручно його провідувати буде. Але цього ніхто поки і не практикує. Сьогодні 10 число - спожито поки 20 кВт*год на 4 особи. Зараз надіюсь незабаром отримати зарядну станцію з амазону - ціна 40% від наших. Газ є. Е/е відключають понад половину доби. Ноут Ноутбук Mi RedmiBook 13 i7/16/512/W (JYU4301CN) може працювати на звичайних параметрах понад 10 год, планшет Huawei MatePad Pro 6/128GB LTE 10.8 понад добу, причому і тягне 4g в умовах коли телефони і близько не годні це робити.
до 15 листопада одяг гарно сохнув на вулиці на мотузці (у вас так само), бо температура була +12с , вітерець і без дощу
майже 3 тижні дощ, або після дощу (вологість 90%), холодно +3/6с
треба сушити в приміщенні (або в сушарці-в мене є Bosh) можно сушити на обогрівачу -це довго і не якісно, але можно
вам сушити на мотузці біля буржуйки (але довго сохне), після того доведеться бігати в напів вологому
======
Так саме тому я і запитую [/quote]
=== Прали де, у пральній машині? Обертів побільше додайте. Вони ще бувають прально-сушильні, або просто сушильні. Ще є таке, не реклама RZTK CD20 Silver
Колись, було діло, шкарпетки висушив у микрохвильовці за 2 хвилини. [/quote]
====== Які нах пральні машини в окопах/бліндажах?
Чому дуже часто розмову повертають зовсім в інше русло?))
Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?
Так, влітку і восени - я з побратимами просушували речі на вулиці... А от тепер, вже декілька тижнів, як задощило/хмарно/сонця зовсім немає... Якщо в приміщенні(і таке буває на війні, якщо в тилу) - то все одно на стільки чоловік немає місця, де ті всі речі порозвішувати(щоб ще й нікому не заважали) А в бліндажах біля буржуйки - аналогічно: розвісить 4-5людей свої речі і то вже заважають вони/немає вільного місця))
Тож, мабуть, взимку, крім трусів і шкарпеток - більше нічого не попереш/не просушиш Те саме і з "помитись")) - тепер/далі буде 2 варіанти: 1. Помитись в таких умовах, що легко потім захворіти 2. Вологі салфетки - маст хев!
Успіх написав:Bobua Тут в мене таке "банальне" питання виникло - а де Ви одяг сушите? Навіть, ще смішніше запитаю - після прання)) - де сушите?
Бо от останній місяць в нас тут постійно хмарно і частенько моросить дощ... - вже і 2 дні дрібним сніжком притрушувало... - то реальна в нас проблема з цим!(і то ще ми не вирушили на Схід...)
п.с. До речі, а Ви в якій області?(і в яких військах? Піхота?)
ІФ. Піхота. Підземна. Навіть модні штурмовики -- і ті якось не дуже люблять надземні справи.
Але в березні в Рівному автобус з ІФ страшно розбавили волиняками, тернополяками... Де вони їх стільки взяли?
Пару тижнів тому прав, то спочатку повішав на мотузку, потім глянув під ноги, передумав, і поніс чіпляти на дерева. Дерева -- зе бест. Краще було би на горище винести і між крокви почепити, я раз так днів на 5лишив -- але то була непроста спецоперація і до поранення. Вас в село між чергуваннями пускають? 2на4дні, чи якось так? Бо з багатьох частин казали, що сидять в окопах безвилазно. І вивозять лише рідко митись-пратись...
А тепер тупимо в іншому селі. Митись десь далеко йти, і починаю задумуватись, а "скільки там тої зими..."
беларусь разрешит транзит украинского зерна без предварительных условий — ООН Заместитель главы мид беларуси юрий амбразевич во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил об отсутствии предварительных условий для транзита украинского зерна через их территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов. "амбразевич также повторил просьбу своего правительства о возможности экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции", — цитирует Reuters (https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-12-09/) представителя ООН Стефана Дюжаррика. Если будет второй морской канал вывоза зерна — это очень хорошо для Украины, ведь мы сможем экспортировать больше своей продукции и, соответственно, получать больше ресурсов для борьбы с российским агрессором.
edvardd написав:Если будет второй морской канал вывоза зерна — это очень хорошо для Украины, ведь мы сможем экспортировать больше своей продукции и, соответственно, получать больше ресурсов для борьбы с российским агрессором
есть одна проблема доверие. На территории РБ с нашим зерном что угодно может случиться, а их министр скажет "мы ни на кого не нападали. Оно само взорвалось". Одновременно торговать и воевать не выйдет. Что то одно перекроет другому горло. Тем более после конфискации Украиной вагонов РФ догадаетесь что будет с нашими вагонами в РБ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 гру, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ? Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.
во все времена люди куда уезжали относительно той промышленности, которую Украина угробила .......... на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцама в 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос
Простите, надоело Вам отвечать. Вы слишком перечитались цензор.нет или что похуже. И слишком молитесь на Петю, который умудрялся быть у власти при всех президентах (в т.ч. и при Януке). БОльшую часть нашей промышленности мы развалили и разворовали сами, своими руками. А Богуслаев, между прочим сохранил свой завод все 30 лет. Построили не китайцы, а американцы, европейцы и те же японцы. Да, в Китае. Благодаря реформам Дэн Сяо Пина. И поинтересуйтесь, сколько авто Китай продаёт внутри - всё-таеи 1,5 млрд населения. И я что-то не слышал, чтобы немцы, американцы или японцы уменьшили выпуск.
вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал
Вы рады, что Вам "мощную промышленность Украины, а также ее научный потенциал" вспоминать не придётся? Ввиду отсутствия? Очень характерный пример "любви к Украине"!
И да, люди уезжают из всех стран. Но масштабы, причины и последствия разные. Из США тоже уезжают, но приезжают много больше. Причём часто высококвалифицированные или просто очень способные люди.
лівацькі ідеї все-таки домінують.
промисловість розвалилась, бо соціалістичній експеримент виявився невдалий, й багато підприємств були дуже неефективними. а більш-меньш ефективні - втримались. й заслуги Богуслаєва в цьому немає.
якщо вже фантазувати, то всі ці підприємства треба було шукати потенційних інвесторів - а хто це буде робити, держава. держава самий неефективний власник - Україна тільки яскравий приклад цього. треба було проводити "шокову терапію" - але ви ж проти й таких методів.
треба визнати, що більшість досягнень була пов'язана з воєнкою, а це тільки для дуже багатих країн, інакше ці досягнення за рахунок бідного життя всіх громадян.
й розвиток Китаю - там були не тільки реформи, а неосяжна кількість некваліфікованої робочої сили (урбанізація Китаю як раз й була в 90х роках). а також те, що забили на екологію - про це вже набагато менше згадують.
й треба не жалкувати, а шукати можливості розвивати те, що ефективно зараз, а не було таким на момент розвалу СРСР.