Додано: Суб 10 гру, 2022 09:55

Water написав: Успіх написав: [qu де Ви одяг сушите? [qu де Ви одяг сушите?



до 15 листопада одяг гарно сохнув на вулиці на мотузці (у вас так само), бо температура була +12с , вітерець і без дощу



майже 3 тижні дощ, або після дощу (вологість 90%), холодно +3/6с



треба сушити в приміщенні (або в сушарці-в мене є Bosh)

можно сушити на обогрівачу -це довго і не якісно, але можно



вам сушити на мотузці біля буржуйки (але довго сохне), після того доведеться бігати в напів вологому треба сушити в приміщенні (або в сушарці-в мене є Bosh)можно сушити на обогрівачу -це довго і не якісно, але можновам сушити на мотузці біля буржуйки (але довго сохне), після того доведеться бігати в напів вологому

======Так саме тому я і запитую[/quote]===Прали де, у пральній машині? Обертів побільше додайте. Вони ще бувають прально-сушильні, або просто сушильні.Ще є таке, не реклама RZTK CD20 SilverКолись, було діло, шкарпетки висушив у микрохвильовці за 2 хвилини.[/quote]======Які нах пральні машини в окопах/бліндажах?Чому дуже часто розмову повертають зовсім в інше русло?))Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?Так, влітку і восени - я з побратимами просушували речі на вулиці... А от тепер, вже декілька тижнів, як задощило/хмарно/сонця зовсім немає...Якщо в приміщенні(і таке буває на війні, якщо в тилу) - то все одно на стільки чоловік немає місця, де ті всі речі порозвішувати(щоб ще й нікому не заважали)А в бліндажах біля буржуйки - аналогічно: розвісить 4-5людей свої речі і то вже заважають вони/немає вільного місця))Тож, мабуть, взимку, крім трусів і шкарпеток - більше нічого не попереш/не просушишТе саме і з "помитись")) - тепер/далі буде 2 варіанти:1. Помитись в таких умовах, що легко потім захворіти2. Вологі салфетки - маст хев!Але -Все буде добре!Все буде УСПІХ!Все буде Україна!©👍👍👍