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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2943294429452946
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 10:58

  Shaman написав:треба не жалкувати, а шукати можливості розвивати те, що ефективно зараз, а не було таким на момент розвалу СРСР.
ЛАД предлагал искать свою нишу, только он не уточнил кто это должен делать. Если государство, это не входит в его функции, надо вернутся в совок, все национализировать, тогда искать ниши и сбыт. Если частный бизнес, он и так ищет где заработать 24/7.

Говорю поскольку работал на комбинатах, где после 2014 на каждой планёрке (кроме насущных проблем), поднимался вопрос новых рынков, расширения ассортимента, подключения новых каналов рекламы и реализации продукции. Только куда не ткнись всё забито дешёвым Китаем.

В "золотые годы" работы комбината (до 2014) достаточно было позвонить клиенту, чтобы увеличить реализацию. Но даже этим никто не заморачиваться, поскольку клиенты (b2b) сами звонили.

Теперь крупные сами закупают продукцию в Китае. А мелочь за эти годы настолько обмельчала, что заказ на 100уе уже считается оптовым. Вдобавок отвалились клиенты, для которых продукция комбината была не основным бизнесом, которые подторговывали ей

Долго объяснять, экономика образца 2010 сильно отличается от экономики 2022. Многие процессы происходят иначе. Крупная рыба жрёт мелкую.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 гру, 2022 11:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:03

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Если будет второй морской канал вывоза зерна — это очень хорошо для Украины, ведь мы сможем экспортировать больше своей продукции и, соответственно, получать больше ресурсов для борьбы с российским агрессором
есть одна проблема доверие. На территории РБ с нашим зерном что угодно может случиться, а их министр скажет "мы ни на кого не нападали. Оно само взорвалось". Одновременно торговать и воевать не выйдет. Что то одно перекроет другому горло. Тем более после конфискации Украиной вагонов РФ догадаетесь что будет с нашими вагонами в РБ.

да они с них будут пылинки сдувать, им нужен хотябы намёк на возможность вывоза удобрений и диалога с западом, особенно после смерти макея
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:09

  edvardd написав:да они с них будут пылинки сдувать, им нужен хотябы намёк на возможность вывоза удобрений и диалога с западом, особенно после смерти макея
зерновая сделка держится благодаря личному интересу Эрдогана. У него есть механизм влиять на пуйло. Как вы думаете поставки зерна мимо Эрдогана ему понравятся? Ни лука ни макей не были самостоятельными фигурами. Они делают то что им говорят. Если бы лука был самостоятельным, первое что он сделал бы - вышел из под опеки пуйла, и на фоне сближения с ЕС, мог бы легко пару раз переизбираться. Если бы смог отразить военную операцию во возвращению заблудших овец. Вся эта игра в самостоятельность существует только перед камерами журналистов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 гру, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:12

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Если будет второй морской канал вывоза зерна — это очень хорошо для Украины, ведь мы сможем экспортировать больше своей продукции и, соответственно, получать больше ресурсов для борьбы с российским агрессором
есть одна проблема доверие. На территории РБ с нашим зерном что угодно может случиться, а их министр скажет "мы ни на кого не нападали. Оно само взорвалось". Одновременно торговать и воевать не выйдет. Что то одно перекроет другому горло. Тем более после конфискации Украиной вагонов РФ догадаетесь что будет с нашими вагонами в РБ.
эта новость интересна совсем не в коммерческом смысле (понятно, что в сегодняшних реалиях сколько-нибудь масштабного транзита быть не может), а как индикатор полит процессов в РБ - если раньше переговоры с западом шли подковёрно, то теперь сама РБ их рекламирует. Это большая подвижка.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:25

  juristkostya написав:если раньше переговоры с западом шли подковёрно, то теперь сама РБ их рекламирует. Это большая подвижка.
угу почти пэрэмога. Вы я так понимаю поклонник Лукашенко, так рекламировать его каждый пук.

https://youtube.com/shorts/hi8N41rxwTU?feature=share
Посмотрите несколько раз внимательно. Подвох видите?

В переговорах важен результат, а не процесс. Вы скорее всего бюджетник, где "сходил на переговоры" означает сделал свою работу. В бизнесе безрезультатные переговоры никого не интересуют, даже если они перестали быть подковерными и вышли в публичную плоскость. Переговоры на хлеб не намажешь.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 11:49

  Успіх написав:Які нах пральні машини в окопах/бліндажах? :mrgreen:

Чому дуже часто розмову повертають зовсім в інше русло?))

Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?

Де у ваших умовах було сказано шо ви сидите у лісосмузі і більше нічого ні у кого немає, ні друзів, ні знайомих, ні населення поруч?
Є генератори, є буржуйки з сушарками для білизни, є осушувач для взуття багаторазовий(силікагель).
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 12:06

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:если раньше переговоры с западом шли подковёрно, то теперь сама РБ их рекламирует. Это большая подвижка.
угу почти пэрэмога. Вы я так понимаю поклонник Лукашенко, так рекламировать его каждый пук.

https://youtube.com/shorts/hi8N41rxwTU?feature=share
Посмотрите несколько раз внимательно. Подвох видите?

В переговорах важен результат, а не процесс. Вы скорее всего бюджетник, где "сходил на переговоры" означает сделал свою работу. В бизнесе безрезультатные переговоры никого не интересуют, даже если они перестали быть подковерными и вышли в публичную плоскость. Переговоры на хлеб не намажешь.

Боже мой, какой примитив....
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 12:15

  Успіх написав:Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pch- ... PYu8Z.html
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 12:27

  juristkostya написав:Боже мой, какой примитив
да я понял что вы простили/оправдали луку и ради зерна готовы начать отношения с чистого листа. А то видео проделки Гордона.

Может знаете какой антоним у слова "удобрения", обозления? Как бы одно не обернулось другим.
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