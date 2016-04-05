Додано: Суб 10 гру, 2022 10:58

Shaman написав: треба не жалкувати, а шукати можливості розвивати те, що ефективно зараз, а не було таким на момент розвалу СРСР. треба не жалкувати, а шукати можливості розвивати те, що ефективно зараз, а не було таким на момент розвалу СРСР.

ЛАД предлагал искать свою нишу, только он не уточнил кто это должен делать. Если государство, это не входит в его функции, надо вернутся в совок, все национализировать, тогда искать ниши и сбыт. Если частный бизнес, он и так ищет где заработать 24/7.Говорю поскольку работал на комбинатах, где после 2014 на каждой планёрке (кроме насущных проблем), поднимался вопрос новых рынков, расширения ассортимента, подключения новых каналов рекламы и реализации продукции. Только куда не ткнись всё забито дешёвым Китаем.В "золотые годы" работы комбината (до 2014) достаточно было позвонить клиенту, чтобы увеличить реализацию. Но даже этим никто не заморачиваться, поскольку клиенты (b2b) сами звонили.Теперь крупные сами закупают продукцию в Китае. А мелочь за эти годы настолько обмельчала, что заказ на 100уе уже считается оптовым. Вдобавок отвалились клиенты, для которых продукция комбината была не основным бизнесом, которые подторговывали ейДолго объяснять, экономика образца 2010 сильно отличается от экономики 2022. Многие процессы происходят иначе. Крупная рыба жрёт мелкую.