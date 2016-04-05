|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 10 гру, 2022 12:41
vitaliian написав:
да я понял что вы простили/оправдали
Первым делом, нужно принять постулат, что процессы международной политики идут независимо от моей/вашей/чьей-то субъективной оценки.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5308
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 гру, 2022 12:45
juristkostya написав: vitaliian написав:
да я понял что вы простили/оправдали
Первым делом, нужно принять постулат, что процессы международной политики идут независимо от моей/вашей/чьей-то субъективной оценки.
Тем не менее вы ей злоупотребляете в отношении других форумчан. Вас что надо в процесс международной политики включить. Здесь нет такого смайлика.
напомнить чем закончилась торговля с днр? Загуглите что такое прецеде́нт. Как только Зеленский даст разрешение возить зерно через РБ, активизируются порохоботы которые объявят это зрадой и сливом памяти Героев - жертв войны.
Пересмотрите видео несколько раз. Там есть ответы на все вопросы по РБ.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15485
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2942 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 гру, 2022 13:09
Ой+ написав: ЛАД написав:
Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике?
И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?
Від х-ка ще не відмовивися, хоча планую. Будинок приватний і є старий х-к який можна просто залишити на вулиці. Правда, вночі не дуже зручно його провідувати буде.
Але цього ніхто поки і не практикує.
Сьогодні 10 число - спожито поки 20 кВт*год на 4 особи. Зараз надіюсь незабаром отримати зарядну станцію з амазону - ціна 40% від наших. Газ є. Е/е відключають понад половину доби. Ноут Ноутбук Mi RedmiBook 13 i7/16/512/W (JYU4301CN)
може працювати на звичайних параметрах понад 10 год, планшет Huawei MatePad Pro 6/128GB LTE 10.8 понад добу, причому і тягне 4g в умовах коли телефони і близько не годні це робити.
Тогда понятно, в Ваших условиях это вполне реально.
Когда несколько лет жил один в одинарке с газом из электроприборов были только ТВ и комп (настольный) ну и, конечно, освещение тоже укладывался в очень небольшие цифры.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23512
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 10 гру, 2022 13:30
Shaman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
.............
во все времена люди куда уезжали
относительно той промышленности, которую Украина угробила
..........
на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцама
в 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос
Простите, надоело Вам отвечать. Вы слишком перечитались цензор.нет или что похуже.
И слишком молитесь на Петю, который умудрялся быть у власти при всех президентах (в т.ч. и при Януке).
БОльшую часть нашей промышленности мы развалили и разворовали сами, своими руками.
А Богуслаев, между прочим сохранил свой завод все 30 лет.
Построили не китайцы, а американцы, европейцы и те же японцы. Да, в Китае. Благодаря реформам Дэн Сяо Пина. И поинтересуйтесь, сколько авто Китай продаёт внутри - всё-таеи 1,5 млрд населения. И я что-то не слышал, чтобы немцы, американцы или японцы уменьшили выпуск.
вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал
Вы рады, что Вам "мощную промышленность Украины, а также ее научный потенциал" вспоминать не придётся? Ввиду отсутствия?
Очень характерный пример "любви к Украине"!
И да, люди уезжают из всех стран. Но масштабы, причины и последствия разные. Из США тоже уезжают, но приезжают много больше. Причём часто высококвалифицированные или просто очень способные люди.
лівацькі ідеї все-таки домінують.
промисловість розвалилась, бо соціалістичній експеримент виявився невдалий, й багато підприємств були дуже неефективними. а більш-меньш ефективні - втримались. й заслуги Богуслаєва в цьому немає.
В случае неэффективности есть 2 выхода - повысить эффективность или плюнуть, пусть разваливается и исчезает. У нас всегда выбирали второй. Причём даже для вполне нормальных предприятий. Например, ХАЗ и ХТЗ.
О заслугах Богуслаева спорить не буду - вопрос не принципиальный, но, на мой взгляд, они есть.
якщо вже фантазувати, то всі ці підприємства треба було шукати потенційних інвесторів - а хто це буде робити, держава. держава самий неефективний власник - Україна тільки яскравий приклад цього. треба було проводити "шокову терапію" - але ви ж проти й таких методів.
Где Вы увидели, что я против шоковой терапии?
Но это только один из методов, этого недостаточно.
А роль государства как раз в том, чтобы искать инвесторов и создавать для них интересные условия. И искать рынки сбыта. Для таких предприятий как ХАЗ или Малышева государство могло и должно
было этим заниматься.
треба визнати, що більшість досягнень була пов'язана з воєнкою, а це тільки для дуже багатих країн, інакше ці досягнення за рахунок бідного життя всіх громадян.
Ну да. Но сейчас оказывается, что эти заводы были нужны, но они развалены и уничтожены. А бедная жизнь всех (почти всех
) граждан осталась.
А мы упрашиваем "партнёров" дать нам патроны, снаряды, артиллерию, танки и всё пр.
й розвиток Китаю - там були не тільки реформи, а неосяжна кількість некваліфікованої робочої сили (урбанізація Китаю як раз й була в 90х роках). а також те, що забили на екологію - про це вже набагато менше згадують.
У нас тоже было немало рабочей силы (причём, достаточно квалифицированной), низкие зарплаты, но реформ не было.
й треба не жалкувати, а шукати можливості розвивати те, що ефективно зараз, а не було таким на момент розвалу СРСР.
Я где-то писал, что "треба жалкувати" и ничего не делать? Жалеть уже поздно.
Как раз и пишу, что надо искать свои ниши и принимать меры для развития выбранных отраслей.
Или считаете, что это произойдёт само собой без всяких действий государства?
Не произойдёт.
Есть, правда, вариант, что это может быть сделано за счёт "внешнего управления". Но тогда это ""внешнее управление" должно быть на уровне послевоенной Германии или даже ещё жёстче. И то неизвестно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 10 гру, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23512
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 10 гру, 2022 13:35
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
да я понял что вы простили/оправдали
Первым делом, нужно принять постулат, что процессы международной политики идут независимо от моей/вашей/чьей-то субъективной оценки.
Тем не менее вы ей злоупотребляете в отношении других форумчан. Вас что надо в процесс международной политики включить. Здесь нет такого смайлика.
напомнить чем закончилась торговля с днр? Загуглите что такое прецеде́нт. Как только Зеленский даст разрешение возить зерно через РБ, активизируются порохоботы которые объявят это зрадой и сливом памяти Героев - жертв войны.
Пересмотрите видео несколько раз. Там есть ответы на все вопросы по РБ.
по поводу транзита я сразу написал, что практически он вряд ли будет. При минимальном желании вы могли бы это причитать ещё час назад
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5308
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|108782
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|474323
|
|
|1
|4338
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|