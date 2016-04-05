Додано: Суб 10 гру, 2022 13:30

Shaman написав: ЛАД написав: prodigy написав: .............

во все времена люди куда уезжали

относительно той промышленности, которую Украина угробила

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на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцама

в 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос .............во все времена люди куда уезжалиотносительно той промышленности, которую Украина угробила..........на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцамав 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос

Простите, надоело Вам отвечать. Вы слишком перечитались цензор.нет или что похуже.

И слишком молитесь на Петю, который умудрялся быть у власти при всех президентах (в т.ч. и при Януке).

БОльшую часть нашей промышленности мы развалили и разворовали сами, своими руками.

А Богуслаев, между прочим сохранил свой завод все 30 лет.

Построили не китайцы, а американцы, европейцы и те же японцы. Да, в Китае. Благодаря реформам Дэн Сяо Пина. И поинтересуйтесь, сколько авто Китай продаёт внутри - всё-таеи 1,5 млрд населения. И я что-то не слышал, чтобы немцы, американцы или японцы уменьшили выпуск.



вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал

Вы рады, что Вам "мощную промышленность Украины, а также ее научный потенциал" вспоминать не придётся? Ввиду отсутствия?

Очень характерный пример "любви к Украине"!



И да, люди уезжают из всех стран. Но масштабы, причины и последствия разные. Из США тоже уезжают, но приезжают много больше. Причём часто высококвалифицированные или просто очень способные люди. Простите, надоело Вам отвечать. Вы слишком перечитались цензор.нет или что похуже.И слишком молитесь на Петю, который умудрялся быть у власти при всех президентах (в т.ч. и при Януке).БОльшую часть нашей промышленности мы развалили и разворовали сами, своими руками.А Богуслаев, между прочим сохранил свой завод все 30 лет.Построили не китайцы, а американцы, европейцы и те же японцы. Да, в Китае. Благодаря реформам Дэн Сяо Пина. И поинтересуйтесь, сколько авто Китай продаёт внутри - всё-таеи 1,5 млрд населения. И я что-то не слышал, чтобы немцы, американцы или японцы уменьшили выпуск.Вы рады, что Вам "мощную промышленность Украины, а также ее научный потенциал" вспоминать не придётся? Ввиду отсутствия?Очень характерный пример "любви к Украине"!И да, люди уезжают из всех стран. Но масштабы, причины и последствия разные. Из США тоже уезжают, но приезжают много больше. Причём часто высококвалифицированные или просто очень способные люди.

лівацькі ідеї все-таки домінують.



промисловість розвалилась, бо соціалістичній експеримент виявився невдалий, й багато підприємств були дуже неефективними. а більш-меньш ефективні - втримались. й заслуги Богуслаєва в цьому немає. лівацькі ідеї все-таки домінують.промисловість розвалилась, бо соціалістичній експеримент виявився невдалий, й багато підприємств були дуже неефективними. а більш-меньш ефективні - втримались. й заслуги Богуслаєва в цьому немає.

якщо вже фантазувати, то всі ці підприємства треба було шукати потенційних інвесторів - а хто це буде робити, держава. держава самий неефективний власник - Україна тільки яскравий приклад цього. треба було проводити "шокову терапію" - але ви ж проти й таких методів.

должно

треба визнати, що більшість досягнень була пов'язана з воєнкою, а це тільки для дуже багатих країн, інакше ці досягнення за рахунок бідного життя всіх громадян.

й розвиток Китаю - там були не тільки реформи, а неосяжна кількість некваліфікованої робочої сили (урбанізація Китаю як раз й була в 90х роках). а також те, що забили на екологію - про це вже набагато менше згадують.



й треба не жалкувати, а шукати можливості розвивати те, що ефективно зараз, а не було таким на момент розвалу СРСР.

В случае неэффективности есть 2 выхода - повысить эффективность или плюнуть, пусть разваливается и исчезает. У нас всегда выбирали второй. Причём даже для вполне нормальных предприятий. Например, ХАЗ и ХТЗ.О заслугах Богуслаева спорить не буду - вопрос не принципиальный, но, на мой взгляд, они есть.Где Вы увидели, что я против шоковой терапии?Но это только один из методов, этого недостаточно.А роль государства как раз в том, чтобы искать инвесторов и создавать для них интересные условия. И искать рынки сбыта. Для таких предприятий как ХАЗ или Малышева государство могло ибыло этим заниматься.Ну да. Но сейчас оказывается, что эти заводы были нужны, но они развалены и уничтожены. А бедная жизнь всех (почти всех) граждан осталась.А мы упрашиваем "партнёров" дать нам патроны, снаряды, артиллерию, танки и всё пр.У нас тоже было немало рабочей силы (причём, достаточно квалифицированной), низкие зарплаты, но реформ не было.Я где-то писал, что "треба жалкувати" и ничего не делать? Жалеть уже поздно.Как раз и пишу, что надо искать свои ниши и принимать меры для развития выбранных отраслей.Или считаете, что это произойдёт само собой без всяких действий государства?Не произойдёт.Есть, правда, вариант, что это может быть сделано за счёт "внешнего управления". Но тогда это ""внешнее управление" должно быть на уровне послевоенной Германии или даже ещё жёстче. И то неизвестно.