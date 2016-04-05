Додано: Суб 10 гру, 2022 16:41

Bobua написав: Вас в село між чергуваннями пускають? 2на4дні, чи якось так? Бо з багатьох частин казали, що сидять в окопах безвилазно. І вивозять лише рідко митись-пратись...



А тепер тупимо в іншому селі. Митись десь далеко йти, і починаю задумуватись, а "скільки там тої зими..." Бо з багатьох частин казали, що сидять в окопах безвилазно. І вивозять лише рідко митись-пратись...А тепер тупимо в іншому селі. Митись десь далеко йти, і починаю задумуватись, а "скільки там тої зими..."

freeze написав: Влажные салфетки помогают, но неделями их использовать сомнительно Влажные салфетки помогают, но неделями их использовать сомнительно

Water написав: Де у ваших умовах було сказано шо ви сидите у лісосмузі і більше нічого ні у кого немає, ні друзів, ні знайомих, ні населення поруч?

Є генератори, є буржуйки з сушарками для білизни, є осушувач для взуття багаторазовий(силікагель). Де у ваших умовах було сказано шо ви сидите у лісосмузі і більше нічого ні у кого немає, ні друзів, ні знайомих, ні населення поруч?Є генератори, є буржуйки з сушарками для білизни, є осушувач для взуття багаторазовий(силікагель).

vitaliian написав: Успіх написав: Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ? Мова йде - ДЕ САМЕ СУШИТИ, ЧИ ПРОСУШУВАТИ РЕЧІ ПОПРАНІ, ЧИ ПРОМОКШІ ВІД ДОЩУ?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/pch- ... PYu8Z.html

В село то вивозили(раз на тиждень, чи 10днів), але тепер збираємось їхати на Схід(і то наче там, де дуже гаряче) - то кажуть, що там НЕ будемо/не можемо бути в селі(так як люди тутешні можуть здати наше місце) - тож умови будуть суворі/жорсткі!То я теж вже задумуюсь "скільки тої зими")) і може якось протягнути на вологих салфетках...))А якщо не буде іншої можливості, крім "помитись на холоді" - то може краще таки салфетки?))Ну то я тепер вище☝️ описав умови, які нас чекають...І з вашого переліку, є тільки генератори(бо буржуйки є звичайні) - то вони лише для заряджання рацій, акумуляторів, павербанків, телефонів.В нас таких нема, але бачу, що нормально можуть розвішати речі на такій буржуйці лише 2 чол.То я з таким успіхом - поблизу буржуйки можу понатягувати шнурків(на Волині так робили) - то тоді хоч 4-5 чол. розвішає свої речіКоротше подивимось - може з-часом на "морозному вітрі" буде швидше просушуватись і тоді лише на годинку біля боржуйки розвішувати...Але, це все дрібниці життя... бо ГОЛОВНЕ - ВИЖИТИ І ВЦІЛІТИ/ЗАЛИШИТИСЬ НЕПОШКОДЖЕНИМ!п.с.Тут ще, як мінімум, то ще й розумово треба вціліти)) - а то дивишся в ютубі новини/карту наступу... і бачиш, наприклад, три найгарячіші точки наступу... - а тобі потрібно морально налаштуватись, бо ти їдеш саме в напрямку однієї з таких точокА потім зв'язуєшся по відеозв'язку по Вайберу з сім'єю... - а там тобі твій 4-річний синочок каже: "Татку, я хочу щоб ти швидшко приїхав і ніколи нікуди більше не їхав!"