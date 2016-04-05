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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2946294729482949
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Фашиста в зеркале увидишь" Казахи ответили российскому послу

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:03

Минские соглашения

Путин "разочарован" словами Меркель о Минских соглашениях
По словам Меркель, Минские соглашения были попыткой дать время Украине.

Так об этом "порохоботы" давно говорили.
Что Минские - это западня для Путина, потому что Путин изначально не хотел выполнять никаких соглашений и рассматривал Минские, как меню из ресторана - это Украина должна выполнять, а это я не буду выполнять
Но некоторые форумчане твердолобо утверждали, что Минские - это зрада

По утверждению Путина, слова экс-канцлера говорят о том, что начать войну с Украиной было правильным решением, поскольку "оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять". "Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать", - сказал президент.

Так они раньше и начали, в 2014 году
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:10

Одесса. Типичные одесские бабушки. Следят за порядком

Зображення
Вот такой аншлаг в Пункте подзарядки в «Копейке» на Ильфа и Петрова 😊
И такое почти в каждом магазине сети. Бывают дни, когда зарядиться приходят 150-170 человек. Большинство ставят телефоны, а иногда приходят и поработать с ноутом, или, как эта девочка, подключить ингалятор.
За три недели работы пункта подзарядки в одном магазине в среднем подзаряжаются 3000-3500 человек. Это около 30 тыс по всей сети.
В некоторых работают кофемашины на генераторах. Предлагают питьевую воду.

Одесская прокуратура опубликовала фотки с места утреннего прилёта
https://t.me/xydessa/26102?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным
Сама по себе отмена саммита не означает ухудшение отношений между Дели и Москвой. Просто, по информации агентства, Моди посчитал встречу с российским президентом в настоящий момент невыгодной.

Агентство также цитирует анонимного российского чиновника, по мнению которого индийский премьер, вероятно, остался недоволен тем, что Путин не сдержал своего обещания, высказанного три месяца назад на саммите ШОС в Самарканде. Тогда Моди заявил российскому президенту, что нынешняя эпоха - "не эпоха войны", по сути прямо призвав его искать мира с Украиной. В ответ на эти слова Путин пообещал "сделать всё, чтобы война закончилась как можно скорее".

Регулярные личные встречи президента России и премьер-министра Индии проходят с 2000 года, с тех пор как отношения между двумя странами были возведены в ранг стратегического партнерства

Д - дипломатия
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Походу, Моди - уважающий себя человек.
Investor_K
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