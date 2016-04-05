По словам Меркель, Минские соглашения были попыткой дать время Украине.
Так об этом "порохоботы" давно говорили. Что Минские - это западня для Путина, потому что Путин изначально не хотел выполнять никаких соглашений и рассматривал Минские, как меню из ресторана - это Украина должна выполнять, а это я не буду выполнять Но некоторые форумчане твердолобо утверждали, что Минские - это зрада
По утверждению Путина, слова экс-канцлера говорят о том, что начать войну с Украиной было правильным решением, поскольку "оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять". "Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это надо было начинать", - сказал президент.
Вот такой аншлаг в Пункте подзарядки в «Копейке» на Ильфа и Петрова 😊 И такое почти в каждом магазине сети. Бывают дни, когда зарядиться приходят 150-170 человек. Большинство ставят телефоны, а иногда приходят и поработать с ноутом, или, как эта девочка, подключить ингалятор. За три недели работы пункта подзарядки в одном магазине в среднем подзаряжаются 3000-3500 человек. Это около 30 тыс по всей сети. В некоторых работают кофемашины на генераторах. Предлагают питьевую воду.
Сама по себе отмена саммита не означает ухудшение отношений между Дели и Москвой. Просто, по информации агентства, Моди посчитал встречу с российским президентом в настоящий момент невыгодной.
Агентство также цитирует анонимного российского чиновника, по мнению которого индийский премьер, вероятно, остался недоволен тем, что Путин не сдержал своего обещания, высказанного три месяца назад на саммите ШОС в Самарканде. Тогда Моди заявил российскому президенту, что нынешняя эпоха - "не эпоха войны", по сути прямо призвав его искать мира с Украиной. В ответ на эти слова Путин пообещал "сделать всё, чтобы война закончилась как можно скорее".
Регулярные личные встречи президента России и премьер-министра Индии проходят с 2000 года, с тех пор как отношения между двумя странами были возведены в ранг стратегического партнерства