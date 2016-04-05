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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 гру, 2022 21:57
edvardd написав:
та баражують
"планують", еслишо
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juristkostya
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:10
juristkostya написав: edvardd написав:
та баражують
"планують", еслишо
Не путайте со словом барыжат
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vitaliian
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:16
juristkostya написав: edvardd написав:
та баражують
"планують", еслишо
запланували спочатку, а потім баражують
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:28
Я уже сто раз просил пропускать новости хотя бы через фильтр (общеобязательного у нас) среднего образования, да все без толку
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juristkostya
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:48
vitaliian написав: juristkostya написав:
Я уже сто раз просил пропускать новости хотя бы через фильтр (общеобязательного у нас) среднего образования, да все без толку
У меня в телефоне такого фильтра нет.
да, это проблема.... В школу, судя по всему, тоже телефон ходил?
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juristkostya
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:52
juristkostya написав: detroytred написав: Andrey2512 написав:
И тут Гетьман всех проиграл. С Минских соглашений смеялся только тот, кто не владел информацией с фронтов.
А там дела были неважные: Иловайск, Дебальцево...
Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:
- сам підпис домовленостей, як змогу отримати припинення активних бойових дій саме в той час;
- виконання домовленостей після припинення активної фази, як форму змоги реінтеграції Донбасу.
До того ж другий пункт мав два різні підходи: український та орківський.
Это неразрывные вещи, на самом деле. Получить передых для армии, и в то же время не делать ничего навстречу путину
А хто їх розривав-то?
Друга річ - це реінтеграція Донбасу. Яка повинна відбуватися після припинення активних бойових дій.
Навіщо пуйлу домовленості-то, якщо Україна одразу отримає "передых для армии" і "в то же время не делать ничего навстречу путину"?
Саме про це й була тема))
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detroytred
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:55
detroytred написав:
Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:
Это неразрывные вещи, на самом деле. [/quote]
А хто їх розривав-то?
[/quote]вы, кто ж ещё?:-))))))
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juristkostya
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Додано: Суб 10 гру, 2022 22:57
juristkostya написав: detroytred написав:
Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:
Это неразрывные вещи, на самом деле.
А хто їх розривав-то?
[/quote]вы, кто ж ещё?:-))))))[/quote]
Де?))
У Вашій уяві?!
Я розірвав на дві речі.
І двічі на них наголосив. Див. вище.
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detroytred
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:04
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:
Это неразрывные вещи, на самом деле.
А хто їх розривав-то?
вы, кто ж ещё?:-))))))[/quote]
Де?))
У Вашій уяві?!
Я розірвав на дві речі.
І двічі на них наголосив. Див. вище.[/quote]
Я и прочел про "две абсолютно разные вещи, которые необходимо разделять"
))))
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juristkostya
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