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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2948294929502951>
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:57

  edvardd написав: та баражують

"планують", еслишо
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:10

  juristkostya написав:
  edvardd написав: та баражують

"планують", еслишо

Не путайте со словом барыжат
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:16

  juristkostya написав:
  edvardd написав: та баражують

"планують", еслишо

запланували спочатку, а потім баражують :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я уже сто раз просил пропускать новости хотя бы через фильтр (общеобязательного у нас) среднего образования, да все без толку
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:46

  juristkostya написав:Я уже сто раз просил пропускать новости хотя бы через фильтр (общеобязательного у нас) среднего образования, да все без толку

У меня в телефоне такого фильтра нет. :shock:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:48

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Я уже сто раз просил пропускать новости хотя бы через фильтр (общеобязательного у нас) среднего образования, да все без толку

У меня в телефоне такого фильтра нет. :shock:
да, это проблема.... В школу, судя по всему, тоже телефон ходил?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:52

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  Andrey2512 написав:И тут Гетьман всех проиграл. С Минских соглашений смеялся только тот, кто не владел информацией с фронтов.

А там дела были неважные: Иловайск, Дебальцево...

Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:
- сам підпис домовленостей, як змогу отримати припинення активних бойових дій саме в той час;
- виконання домовленостей після припинення активної фази, як форму змоги реінтеграції Донбасу.

До того ж другий пункт мав два різні підходи: український та орківський.

Это неразрывные вещи, на самом деле. Получить передых для армии, и в то же время не делать ничего навстречу путину

А хто їх розривав-то?

Друга річ - це реінтеграція Донбасу. Яка повинна відбуватися після припинення активних бойових дій.

Навіщо пуйлу домовленості-то, якщо Україна одразу отримає "передых для армии" і "в то же время не делать ничего навстречу путину"?
Саме про це й була тема))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:55

  detroytred написав:Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:

Это неразрывные вещи, на самом деле. [/quote]
А хто їх розривав-то?
[/quote]вы, кто ж ещё?:-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 22:57

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:

Это неразрывные вещи, на самом деле.

А хто їх розривав-то?
[/quote]вы, кто ж ещё?:-))))))[/quote]
Де?))
У Вашій уяві?!
Я розірвав на дві речі.
І двічі на них наголосив. Див. вище.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:04

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Треба відокремлювати дві абсолютно різні речі:

Это неразрывные вещи, на самом деле.

А хто їх розривав-то?
вы, кто ж ещё?:-))))))[/quote]
Де?))
У Вашій уяві?!
Я розірвав на дві речі.
І двічі на них наголосив. Див. вище.[/quote]
Я и прочел про "две абсолютно разные вещи, которые необходимо разделять" :-)))))
juristkostya
 
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