‼В Мелитополе и Токмаке происходят какие-то хлопки.
Сообщается о попадании в скопление чмобиков.
Более 10 громких взрывов слышно во всех районах Мелитополя
По предварительной информации, горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ — городской голова Мелитополя Федоров.
Также российские каналы сообщают о работе ПВО в Симферополе. Но пока официальных заявлений нет.
detroytred написав: Але я розділяв цю першу річ з іншим (тобто з другою вещью) - з виконанням угод стосовно реінтеграції Донбасу.
это и есть та самая "вторая вещь", о которой я писал )))))
Ага)) В тому і справа -- що Ви! писали, а не я. Бо я писав - про виконання угод стосовно реінтеграції Донбасу.
Армія ж отримала перепочинок після виконання першої частини домовленостей про припинення активних бойових дій. Порошенко так і визначив: Сьогодні перший тиждень, коли на фронті не стріляють. Перший тиждень, коли, нарешті, почали працювати Мінські домовленості», - заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2015/09/05/315200_po ... nenie.html
Але ж тема про другу! річ. Про реінтеграцію Донбасу.
detroytred написав:Але ж тема про другу! річ. Про реінтеграцію Донбасу.
Которая добрых 7 лет существовала исключительно как профанация для российских "партнёров"
Так пуйло саме про це й сказав. І Меркель.
Пуйло профанацював сам себе?))))))) Чи хто його профанацював? І як? Тобто чи було б *назустріч пуйлу* реалізація мінських угод в рашинському варіанті? Тобто чи бажав пуйло виконаннях цих угод у своєму варіанті.
detroytred написав:Пуйло профанацював сам себе?))))))) Чи хто його профанацював? І як?
Действительно, кто же мог дурить путина в "минских угодах"?.... Ну не Порошенко же, в самом деле.....
Цікавий момент! Що ПАПу можна було (дурити), а Зелі - червоні прапорці, попередження, акції протесту. А так би він може ще років п'ять часу виграв би...
*На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу. Джерело: https://censor.net/ua/n3315661
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 гру, 2022 23:46, всього редагувалось 1 раз.