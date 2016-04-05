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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29492950295129522953>
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:10

  juristkostya написав:Я и прочел про "две абсолютно разные вещи, которые необходимо разделять" :-)))))

І самі написали додаток до першої речі - про нічого не робити на зустріч пуйлу.
Визначивши, що я розділив його з цією першою вещью.

Але я розділяв цю першу річ з іншим (тобто з другою вещью) - з виконанням угод стосовно реінтеграції Донбасу.

Зраду-то деякі бачили саме у рашинському варіанті реінтеграції Донбасу. По мінських угодах.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 гру, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:14

  detroytred написав:
Але я розділяв цю першу річ з іншим (тобто з другою вещью) - з виконанням угод стосовно реінтеграції Донбасу.
это и есть та самая "вторая вещь", о которой я писал :-))))))
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:19

‼В Мелитополе казарма с рашистами перешла в загробные войска. Там могло находиться до двух сотен заблудших душ.

https://t.me/voynareal/44897
‼В Мелитополе и Токмаке происходят какие-то хлопки.

Сообщается о попадании в скопление чмобиков.

Более 10 громких взрывов слышно во всех районах Мелитополя

По предварительной информации, горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ — городской голова Мелитополя Федоров.

Также российские каналы сообщают о работе ПВО в Симферополе. Но пока официальных заявлений нет.

А это просто поржать
https://t.me/c/1248149892/28580
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy

Канал закрытый. 2я ссылка это приглашение. Почему закрытый хз, но канал интересный и новости там появляются раньше, чем у других. Не реклама.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 гру, 2022 23:31, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:20

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
Але я розділяв цю першу річ з іншим (тобто з другою вещью) - з виконанням угод стосовно реінтеграції Донбасу.
это и есть та самая "вторая вещь", о которой я писал :-))))))

Ага))
В тому і справа -- що Ви! писали, а не я.
Бо я писав - про виконання угод стосовно реінтеграції Донбасу.

Армія ж отримала перепочинок після виконання першої частини домовленостей про припинення активних бойових дій.
Порошенко так і визначив:
Сьогодні перший тиждень, коли на фронті не стріляють. Перший тиждень, коли, нарешті, почали працювати Мінські домовленості», - заявив Порошенко.
https://lb.ua/news/2015/09/05/315200_po ... nenie.html

Але ж тема про другу! річ.
Про реінтеграцію Донбасу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:23

  detroytred написав:Але ж тема про другу! річ.
Про реінтеграцію Донбасу.

Которая добрых 7 лет существовала исключительно как профанация для российских "партнёров"
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:29

  Kudrjavuy написав:От Нестор Ивановича Махно:
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!

Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.

"Анархия-мать порядка"(с)Н.И.Махно
Кстати в добробатах Махно с дисциплиной было все хорошо и СБ работала на отлично)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:29

Когда нет слов
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:30

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Але ж тема про другу! річ.
Про реінтеграцію Донбасу.

Которая добрых 7 лет существовала исключительно как профанация для российских "партнёров"

Так пуйло саме про це й сказав.
І Меркель.

Пуйло профанацював сам себе?)))))))
Чи хто його профанацював? І як?
Тобто чи було б *назустріч пуйлу* реалізація мінських угод в рашинському варіанті?
Тобто чи бажав пуйло виконаннях цих угод у своєму варіанті.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:35

  detroytred написав:Пуйло профанацював сам себе?)))))))
Чи хто його профанацював? І як?

Действительно, кто же мог дурить путина в "минских угодах"?.... Ну не Порошенко же, в самом деле.....
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 23:41

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Пуйло профанацював сам себе?)))))))
Чи хто його профанацював? І як?

Действительно, кто же мог дурить путина в "минских угодах"?.... Ну не Порошенко же, в самом деле.....

Цікавий момент!
Що ПАПу можна було (дурити), а Зелі - червоні прапорці, попередження, акції протесту.
А так би він може ще років п'ять часу виграв би...

*На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу. Джерело: https://censor.net/ua/n3315661
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 10 гру, 2022 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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