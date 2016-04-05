Додано: Нед 11 гру, 2022 00:19

juristkostya написав: ЛАД написав: Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает. Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает.

Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных. Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.

Куча времени была выиграна. С нашей стороны.Но что-то слабо верится, что фрау думала именно об этом. Много Германия дала нам оружия до 24.02.22? Да и после поставки идут медленно, понемногу и с большим торможением.Если для "выигрыша времени", то нас все эти 7 лет (после Минска) должны были вооружать и обучать. Кое-что сделали, но не Германия с Францией.