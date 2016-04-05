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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:42
juristkostya написав: detroytred написав:
Пуйло профанацював сам себе?)))))))
Чи хто його профанацював? І як?
Действительно, кто же мог дурить путина в "минских угодах"?.... Ну не Порошенко же, в самом деле.....
парни может вы в ЛС будете выяснять кто кому рабинович?
реально припарили уже
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:44
yanyura написав:
Орковский источник:
❗️Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не буду допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщает пресс-служба Росавтодора.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
Ссылку специально не привожу.
Чёрт с ней со ссылкой, а с чем это связано, не знаете?
Хотя бы по слухам.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:46
Фрау Меркель сейчас много чего рассказывает.
Но "зрадой" это, конечно, не было. Это была вынужденная мера.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 10 гру, 2022 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:48
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Пуйло профанацював сам себе?)))))))
Чи хто його профанацював? І як?
Действительно, кто же мог дурить путина в "минских угодах"?.... Ну не Порошенко же, в самом деле.....
Цікавий момент!
Що ПАПу можна було (дурити), а Зелі - червоні прапорці, попередження, акції протесту.
Ничего странного, если дипломатический уровень - как слон и моська. Отсюда и реакция "снизу" разная.
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:49
Прохожий написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Пуйло профанацював сам себе?)))))))
Чи хто його профанацював? І як?
Действительно, кто же мог дурить путина в "минских угодах"?.... Ну не Порошенко же, в самом деле.....
парни может вы в ЛС будете выяснять кто кому рабинович?
реально припарили уже
воспользуйтесь "игнором", делов-то...
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Додано: Суб 10 гру, 2022 23:51
ЛАД написав:
Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает.
Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:04
juristkostya написав: ЛАД написав:
Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает.
Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.
Да мова овсім про інше.
Фрау по суті прямо визнала, що пуйла напрофанили. Пуйло скористався цим.
Навіщо це зробила фрау зараз?
Щоб особисто себе в світі останніх подій подати в кращому вигляді...
Зокрема того: *зраду* в підписі Мінських колись побачив аля портнов, ЮВТ і т.д.
"Порохоботи" згадали.
Крапка.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:10
detroytred написав:
Фрау по суті прямо визнала, що пуйла напрофанили. Пуйло скористався цим.
Навіщо це зробила фрау зараз?
Каждый мемуар рождается не когда украинскому гражданину это удобно, а когда автор готов его родить.
И в этом смысле нет разницы между Меркель и, скажем, Черчиллем. Захотели - обратились к воспоминаниям. Не захотели - не обратились
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:19
juristkostya написав: ЛАД написав:
Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает.
Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.
Куча времени была выиграна. С нашей стороны.
Но что-то слабо верится, что фрау думала именно об этом. Много Германия дала нам оружия до 24.02.22? Да и после поставки идут медленно, понемногу и с большим торможением.
Если для "выигрыша времени", то нас все эти 7 лет (после Минска) должны были вооружать и обучать. Кое-что сделали, но не Германия с Францией.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 00:21
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает.
Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.
Куча времени была выиграна. С нашей стороны.
Но что-то слабо верится, что фрау думала именно об этом. Много Германия дала нам оружия до 24.02.22? Да и после поставки идут медленно, понемногу и с большим торможением.
Если для "выигрыша времени", то нас все эти 7 лет (после Минска) должны были вооружать и обучать. Кое-что сделали, но не Германия с Францией.
все же, я далек от мысли, что запад нам "должен".
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