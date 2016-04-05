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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2950295129522953
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:25

  juristkostya написав:.........
Ничего странного, если дипломатический уровень - как слон и моська. Отсюда и реакция "снизу" разная.

Разница уровней, действительно есть.
Но причины разной реакции "снизу" явно не в этом.
Или Вы считаете, что "внизу" высокий дипломатический уровень? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:29

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.........
Ничего странного, если дипломатический уровень - как слон и моська. Отсюда и реакция "снизу" разная.

Разница уровней, действительно есть.
Но причины разной реакции "снизу" явно не в этом.
Или Вы считаете, что "внизу" высокий дипломатический уровень? :)

Да, мне кажется, политически-активная часть общества не может не чувствовать разницы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:37

  Kudrjavuy написав:Интересный чёс, для нарида:
Что касается Украины, то, считает Чернышевский, ее уже в 23-м году ожидает свой "план Маршалла".

"Будут целенаправленные очень большие вливания по восстановлению разрушенной украинской экономики и городов. Взамен Запад потребует очень глубоких структурных реформ. И украинское общество найдет в себе силы эти реформы провести. Победители войны - Зеленский и ветераны - смогут подавить сопротивление украинского олигархата… Народ-победитель с этим справится", - высказал уверенность Чернышевский.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/264047_1670664117

Забалтывают, "Кроликов разводят", "лапшу на уши вешают" дабы не было погромов - представителей организованной преступности от власти.

1. Это очень беспокоит российского историка и обозревателя?
2. Во время войны нам не хватает для полного счастья только "погромов - представителей организованной преступности от власти". Может проще тогда сразу сдаться?

Вы бы немного думали, что пишете. Ваш пост "для хорошего пищеварения на ночь", может, сами удалите, чтобы не писать жалобу? Уж чересчур грубо и примитивно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 гру, 2022 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:45

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.........
Ничего странного, если дипломатический уровень - как слон и моська. Отсюда и реакция "снизу" разная.

Разница уровней, действительно есть.
Но причины разной реакции "снизу" явно не в этом.
Или Вы считаете, что "внизу" высокий дипломатический уровень? :)

Да, мне кажется, политически-активная часть общества не может не чувствовать разницы.

Пример немного из другой области.
Штурмовики СА были "политически-активны". Как Вы думаете, они (не лидеры, а массы) разбирались в политике и дипломатии?
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 00:51

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:------------
ЛАД
Фрау Меркель сейчас много чего рассказывает.
------------
Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.

Куча времени была выиграна. С нашей стороны.
Но что-то слабо верится, что фрау думала именно об этом. Много Германия дала нам оружия до 24.02.22? Да и после поставки идут медленно, понемногу и с большим торможением.
Если для "выигрыша времени", то нас все эти 7 лет (после Минска) должны были вооружать и обучать. Кое-что сделали, но не Германия с Францией.
все же, я далек от мысли, что запад нам "должен".

Я тоже.
Поэтому и не верю, что Запад подписывал Минск, желая дать нам "выиграть время".
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