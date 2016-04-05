Что касается Украины, то, считает Чернышевский, ее уже в 23-м году ожидает свой "план Маршалла".
"Будут целенаправленные очень большие вливания по восстановлению разрушенной украинской экономики и городов. Взамен Запад потребует очень глубоких структурных реформ. И украинское общество найдет в себе силы эти реформы провести. Победители войны - Зеленский и ветераны - смогут подавить сопротивление украинского олигархата… Народ-победитель с этим справится", - высказал уверенность Чернышевский.
Забалтывают, "Кроликов разводят", "лапшу на уши вешают" дабы не было погромов - представителей организованной преступности от власти.
1. Это очень беспокоит российского историка и обозревателя? 2. Во время войны нам не хватает для полного счастья только "погромов - представителей организованной преступности от власти". Может проще тогда сразу сдаться?
Вы бы немного думали, что пишете. Ваш пост "для хорошего пищеварения на ночь", может, сами удалите, чтобы не писать жалобу? Уж чересчур грубо и примитивно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 гру, 2022 00:45, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:------------ ЛАД Фрау Меркель сейчас много чего рассказывает. ------------ Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.
Куча времени была выиграна. С нашей стороны. Но что-то слабо верится, что фрау думала именно об этом. Много Германия дала нам оружия до 24.02.22? Да и после поставки идут медленно, понемногу и с большим торможением. Если для "выигрыша времени", то нас все эти 7 лет (после Минска) должны были вооружать и обучать. Кое-что сделали, но не Германия с Францией.
все же, я далек от мысли, что запад нам "должен".
Я тоже. Поэтому и не верю, что Запад подписывал Минск, желая дать нам "выиграть время".
Вероятнее всего, как писала NYT (ссылка и цитата в посте juristkostyaНапад росії і білорусі на Україну), причина в срочности ремонта моста, иначе по нему вообще не смогут проехать даже мотоциклы. Интересно, что ограничение проезда произошло вскоре после якобы приезда тройника моли и утверждения, что повреждения незначительны и мост вскоре заработает в прежнем режиме. Видимо мост решил показать, "кто в доме хозяин".