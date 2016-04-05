detroytred написав:На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу
За все надо платить. Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі 💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба. ▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. 💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.
ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
edvardd написав:🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі 💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба. ▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. 💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.
ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
Как бы кто не рассказывал, скорее всего, в НАТО не возьмут, пока РФ будет обладать ЯО. Если предположить что началась бы война между НАТО и РФ, то не Аугсбург надо защищать, а весь цивилизованный мир, если не планету. А в случае с ЯО это невозможно.