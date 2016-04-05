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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2951295229532954
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:17

  ЛАД написав:Поэтому и не верю, что Запад подписывал Минск, желая дать нам "выиграть время".

Не вижу здесь противоречия. "Дали нам время побрахтаться" совсем не означает автоматически "дали себе время нас вооружить"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:35

  Hotab написав:
  detroytred написав:На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу



Мені сподобалась така версія можливого розвитку подій і чому Зеленському не можна було, як Порошенко, блефувати.
https://nv.ua/world/geopolitics/putin-v ... 90002.html

За все надо платить.
Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.

Как и кредита доверия от населения страны по состоянию на 2021-2022 год. . Какой был у Пороха на 14 год.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:24

juristkostya Про танки і пірамідки:
русняві пірамідки на шляхах не стають на заваді козакам із ЗСУ! Відео доводить, що бетонні піраміди висотою біля 1,2 м - це для них не перешкода.
https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2022.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:27

  Ой+ написав:juristkostya Про танки і пірамідки:
русняві пірамідки на шляхах не стають на заваді козакам із ЗСУ! Відео доводить, що бетонні піраміди висотою біля 1,2 м - це для них не перешкода.
https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2022.html

Другая организации препятствия - другой результат. В жизни всегда так
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:33

🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі
💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба.
▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.
💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.

ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 09:39

  edvardd написав:🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі
💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба.
▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.
💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.

ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
Как бы кто не рассказывал, скорее всего, в НАТО не возьмут, пока РФ будет обладать ЯО. Если предположить что началась бы война между НАТО и РФ, то не Аугсбург надо защищать, а весь цивилизованный мир, если не планету. А в случае с ЯО это невозможно.
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