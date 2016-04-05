detroytred написав: Але я розділяв цю першу річ з іншим (тобто з другою вещью) - з виконанням угод стосовно реінтеграції Донбасу.
это и есть та самая "вторая вещь", о которой я писал )))))
Ага)) В тому і справа -- що Ви! писали, а не я. Бо я писав - про виконання угод стосовно реінтеграції Донбасу.
Армія ж отримала перепочинок після виконання першої частини домовленостей про припинення активних бойових дій. Порошенко так і визначив: Сьогодні перший тиждень, коли на фронті не стріляють. Перший тиждень, коли, нарешті, почали працювати Мінські домовленості», - заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2015/09/05/315200_po ... nenie.html
Але ж тема про другу! річ. Про реінтеграцію Донбасу.
Донбасс - кровно связан с Украиной. Разрыв - это "проблемы" для Всех, это замечательно понимают у Орков, но странным образом у нас пошли по пути самоуничтожения, а не форсирования возможностей, даже просто "неоккупированной части Донбасса"... Причина в правильно работающей Геббельсовщине из московии "Разделяй и властвуй". Системе организованного Пригожиным и Стрелковым "управляемого хаоса", что есть основной элемент Войны. Я подчеркну: Не Майдана! А именно оккупации территорий Украины.Крым, Донбасс,... И если на Донбассе поддержали Майдан, то как раз в интересах организованного криминала в Киеве(в Украине - и всего Мира), было спустить всё на места, как... ГКЧП 1991 года, но состояние Экономики, финансов, влияния криминала, за предыдущий период сделало это уже невозможным. Чем и воспользовалось )(уйло. Чем воспользовался организованный криминал всего мира! (Ликвидировано мощнейшего экономического самостоятельного конкурента)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 11 гру, 2022 11:45, всього редагувалось 2 разів.
juristkostya написав:[quote="5516241:ЛАД" Фрау Меркель сейчас много чего нассказывает.[/q Всякий материал надо рассматривать в совокупности с другими имеющимися данными. В данном случае, не вижу, что можно предъявить Меркель, таки куча времени была выиграна, мы это понимает по большому массиву других данных.
Куча времени была выиграна. С нашей стороны. Но что-то слабо верится, что фрау думала именно об этом. Много Германия дала нам оружия до 24.02.22? Да и после поставки идут медленно, понемногу и с большим торможением. Если для "выигрыша времени", то нас все эти 7 лет (после Минска) должны были вооружать и обучать. Кое-что сделали, но не Германия с Францией.
все же, я далек от мысли, что запад нам "должен".
Перефразируйте по причине удалённого Модером. Именно "Запад", на ряду с моцквой и работал на уничтожение Украины все эти годы.
edvardd написав:🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі 💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба. ▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. 💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.
ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
Надпотужну армию нужно будет на какие-то средства содержать. Вряд ли это будет по силам стране с разрушенной промышленностью. За счёт одних аграриев такие расходы не вытянуть. Разве что НАТО официально оформит финансирование наших ВСУ, как Восточного фланга своих сил. Но в принятие такого решения как-то не очень верится.
detroytred написав:На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу
По причине "Нормандского формата", в результате которого именно Зеленский "разводил".............................(Геббельсовщина из московии перестала работать) И )(ло кинуло практически ВСЕХ - понимание Мира, что его кинул Гопник - идёт до сих пор. См. предыдущий пост. если модер ещё не успел удалить.
Виды Украины и рф на Крым не дают шансов для становления мира между странами, - The Washington Post
Как сообщает издание, это может превратить войну в многолетний территориальный конфликт по типу Нагорного Карабаха или сектора Газа.
В статье говорится, что западные страны помогают Украине, но опасаются, что военное вторжение в Крым может спровоцировать путина на решительные действия, в частности, применение ядерного оружия. Некоторые западные политики надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны.
Но украинцы отвергают эту идею как опасную наивность, а россияне говорят, что не согласятся на то, что "уже принадлежит им".
"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития", - сообщает издание.
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
"Анархия-мать порядка"(с)Н.И.Махно Кстати в добробатах Махно с дисциплиной было все хорошо и СБ работала на отлично)
Политике Нестор Иванович учился в ссылке у "Анархистов". Как раз по этой причине вся "Политика", для него исходила из "Анархического учения". "Врагом" его сделала совковая пропаганда(Геббельсовщина), как и Степана Бандеру.
По сути Нестор Иванович был первым Демократом, создавшим перспективное, жизнеспособное, развивающиеся, и противостоящее Врагам общество в Украине.
Украина, за свою Новейшую Историю не имела Политического и Государственного деятеля такого масштаба.
И именно по этой причине его пытаются предать забвению ВСЕ кланы организованного криминала во власти, и во все времена.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 11 гру, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Перед политически-активной части населения, очевидно же.
Вы имеете ввиду перед сторонниками пороха? Так эта политическая активность лишь как на футбольном мачте. За динамо болеем, а шахтер нет. Все что делает динамо класс, а шахтер фу Я много общаюсь со сторонниками разных полит сил, поэтому могу судить. Кстати Вы же вроде не были порохоботом. Купились? Вот так и остальное "политически-активной части населения". Способных мыслить аналитически -единицы. Осн масса болельщики. На сегодня Зе наилучший през за всю независимую историю, не смотря на свои ошибки. Одно дело ошибки, другое когда клинический негодяй.
juristkostya написав:Странно, что эта простая мысль для кого-была неочевидна в начале 19 года ...
Для меня было очевидно, но для большинства народу нет.
GALeon написав:Виды Украины и рф на Крым не дают шансов для становления мира между странами, - The Washington Post
Как сообщает издание, это может превратить войну в многолетний территориальный конфликт по типу Нагорного Карабаха или сектора Газа.
В статье говорится, что западные страны помогают Украине, но опасаются, что военное вторжение в Крым может спровоцировать путина на решительные действия, в частности, применение ядерного оружия. Некоторые западные политики надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны.
Но украинцы отвергают эту идею как опасную наивность, а россияне говорят, что не согласятся на то, что "уже принадлежит им".
"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития", - сообщает издание.
Заказная статья из кремля. Цель: посеять сомнения в обществе и прекратить помощь Украине. Всё укладывается в одно предложение.
detroytred написав:На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу
За все надо платить. Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Це вже якесь повне викривлення реальності. Бо саме за оті його лозунги та, не зважаючи на потенційність капітуляції, за нього проголосувало населення. І не просто населення, а 73%. В тому числі близько половини у військах. А Ви про якусь нестачу запасу міцності...
До того ж мається на увазі, що блеф Зелі повинні були підтримати Порошенко, Кличко та ін. Якщо вони дійсно не проти продовження свого!!! ж сценарію по профанації пуйла (можливості виграти час для подальшого зміцнення армії та держави).
Без активної підтримки протестуючих Порошенком та Ко (та ще й роз'ясненням лідерам цих протестуючих того, що можна довіряти новій владі) взагалі ті протести були мізерними.
Але ж все ота наша конкуренція за владу в будь-яку ціну... Американці перед виборами чітко вказали -- хто б не переміг (тобто Зе), він буде боротись з оркостаном. Але конкуренти Зелі продовжували співати про капітулянта. Впритул до повномасштабного вторгнення, поки Зе не довів їм по факту. Коли вже не можна було хоч щось проти вигадати.