Додано: Нед 11 гру, 2022 11:12

Виды Украины и рф на Крым не дают шансов для становления мира между странами, - The Washington Post



Как сообщает издание, это может превратить войну в многолетний территориальный конфликт по типу Нагорного Карабаха или сектора Газа.



В статье говорится, что западные страны помогают Украине, но опасаются, что военное вторжение в Крым может спровоцировать путина на решительные действия, в частности, применение ядерного оружия. Некоторые западные политики надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны.



Но украинцы отвергают эту идею как опасную наивность, а россияне говорят, что не согласятся на то, что "уже принадлежит им".



"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития", - сообщает издание.