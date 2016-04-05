detroytred написав:

Це вже якесь повне викривлення реальності.Бо саме за оті його лозунги та, не зважаючи на потенційність капітуляції, за нього проголосувало населення.І не просто населення, а 73%.В тому числі близько половини у військах.А Ви про якусь нестачу запасу міцності...До того ж мається на увазі, що блеф Зелі повинні були підтримати Порошенко, Кличко та ін.Якщо вони дійсно не проти продовження свого!!! ж сценарію по профанації пуйла (можливості виграти час для подальшого зміцнення армії та держави).Без активної підтримки протестуючих Порошенком та Ко (та ще й роз'ясненням лідерам цих протестуючих того, що можна довіряти новій владі) взагалі ті протести були мізерними.Але ж все ота наша конкуренція за владу в будь-яку ціну...Американці перед виборами чітко вказали -- хто б не переміг (тобто Зе), він буде боротись з оркостаном.Але конкуренти Зелі продовжували співати про капітулянта.Впритул до повномасштабного вторгнення, поки Зе не довів їм по факту. Коли вже не можна було хоч щось проти вигадати.