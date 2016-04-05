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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:30
antey1969 написав:
Надпотужну армию нужно будет на какие-то средства содержать. Вряд ли это будет по силам стране с разрушенной промышленностью.
За счёт одних аграриев такие расходы не вытянуть.
Разве что НАТО официально оформит финансирование наших ВСУ, как Восточного фланга своих сил. Но в принятие такого решения как-то не очень верится.
Это не такая непосильная проблема, тем более, после войны численность, естественным образом, значительно уменьшится. Армию мы сможем содержать, вот оружие даст запад. Но в НАТО не возьмут. Им очень выгоден такой буфер с надпотужной армией.
Востаннє редагувалось otg
в Нед 11 гру, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:30
otg написав:
Вы имеете ввиду перед сторонниками пороха?
Необязательно
P.S. по поводу сравнения с болельщиками прокомментировать не могу - мне эта болезнь не свойственна, их мировоззрение мне понятно не более, чем мировоззрение марсиан
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juristkostya
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:33
juristkostya написав:
P.S. по поводу сравнения с болельщиками прокомментировать не могу - мне эта болезнь не свойственна
Естественно. Особенно если проследить за историей вашей активности на этом форуме.
Ваш регресс или прогресс, не знаю как обозначить в данном случае, очень показателен. Вы подвержены влиянию больше чем кто либо.
Востаннє редагувалось otg
в Нед 11 гру, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:33
antey1969 написав: edvardd написав:
🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі
💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба.
▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.
💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.
ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
Надпотужну армию нужно будет на какие-то средства содержать. Вряд ли это будет по силам стране с разрушенной промышленностью.
За счёт одних аграриев такие расходы не вытянуть.
Разве что НАТО официально оформит финансирование наших ВСУ, как Восточного фланга своих сил. Но в принятие такого решения как-то не очень верится.
Вы, до конца не изучили происходящие события.
1. Что такое "Ленд Лиз"?
2. Перспективы восстановления и обещания Государств в восстановлении Украины по территориям(Уже наданы гарантии).
3. Зачем замораживаются капиталы РИФЛЯНДИИ и представителей организованного криминала из РФ в цивилизованных странах?
4. Международный Суд.?
.................................
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:36
otg написав: juristkostya написав:
P.S. по поводу сравнения с болельщиками прокомментировать не могу - мне эта болезнь не свойственна
Естественно. Особенно если проследить за историей вашей активности на этом форуме.
Ваш регресс или прогресс, не знаю как обозначить в данном случае, очень показателен. Вы подвержены влиянию больше чем кто либо.
это вот вообще к чему? Вы реально полагаете себя авторитетом?
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juristkostya
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:40
juristkostya написав:
это вот вообще к чему? Вы реально полагаете себя авторитетом?
Для Вас нет. Просто констатирую факт. И даже вижу через экран, как Вы на меня сейчас обозлитесь
Хотя, лично я, не со зла. Просто привык говорить то что вижу. Необознаннисть или ошибки это не грех. Грех когда все понимаешь, но негодяй. Такие на форуме есть.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:40
detroytred написав:
Це вже якесь повне викривлення реальності.
Бо саме за оті його лозунги та, не зважаючи на потенційність капітуляції, за нього проголосувало населення.
І не просто населення, а 73%.
В тому числі близько половини у військах.
А Ви про якусь нестачу запасу міцності...
До того ж мається на увазі, що блеф Зелі повинні були підтримати Порошенко, Кличко та ін.
Якщо вони дійсно не проти продовження свого!!! ж сценарію по профанації пуйла (можливості виграти час для подальшого зміцнення армії та держави).
Без активної підтримки протестуючих Порошенком та Ко (та ще й роз'ясненням лідерам цих протестуючих того, що можна довіряти новій владі) взагалі ті протести були мізерними.
Але ж все ота наша конкуренція за владу в будь-яку ціну...
Американці перед виборами чітко вказали -- хто б не переміг (тобто Зе), він буде боротись з оркостаном.
Але конкуренти Зелі продовжували співати про капітулянта.
Впритул до повномасштабного вторгнення, поки Зе не довів їм по факту. Коли вже не можна було хоч щось проти вигадати.
Без обид, но у Вас в голове "смешались люди, кони..."
Как раз для этого и "была ветка" Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Где публично указывалось на происходящее, подбором ключевых новостей.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:43
otg написав:
Просто констатирую факт
(.... )
Необознаннисть или ошибки это не грех.
не грех, но и злоупотреблять правом на ошибку вряд ли целесообразно
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:43
otg написав:
И даже вижу через экран, как Вы на меня сейчас обозлитесь
а голоса не слышите? Было бы прикольно
. Костю разозлить нереально.
otg написав:
Но в НАТО не возьмут. Им очень выгоден такой буфер с надпотужной армией
зачем надпотужной армии НАТО? Мне кажется это НАТО должно быть заинтересовано прежде всего. Видно вы никогда не брали на работу реально хорошего специалиста. Там все иначе, чем с бомжами. По дефолту, он всем доволен и вообще не мечтает у вас работать, надо прилагать титанические усилия, чтобы мотивировать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 11 гру, 2022 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:45
Hotab написав: juristkostya написав:
у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Как и кредита доверия от населения страны по состоянию на 2021-2022 год. . Какой был у Пороха на 14 год.
На мій погляд, справа не в різниці довіри населення, а в різниці конкурентів президентів.
Стосовно данного блефу (мінських угод).
Конкурентам По (залишкам ригів різного виду) ці угоди були сприятливими. Як і пуйлу, який на них погодився.
Тому По було зелене світло блефувати.
Тільки Ювт щось трохи брикалася.
А от Зелі блефувати банально не дали!!!
Хто?)))
Ті, хто визначили його бажання продовжити блефувати зрадою, капітуляцією та тощо.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 11 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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