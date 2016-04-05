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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:40
detroytred написав:
Це вже якесь повне викривлення реальності.
Бо саме за оті його лозунги та, не зважаючи на потенційність капітуляції, за нього проголосувало населення.
І не просто населення, а 73%.
В тому числі близько половини у військах.
А Ви про якусь нестачу запасу міцності...
До того ж мається на увазі, що блеф Зелі повинні були підтримати Порошенко, Кличко та ін.
Якщо вони дійсно не проти продовження свого!!! ж сценарію по профанації пуйла (можливості виграти час для подальшого зміцнення армії та держави).
Без активної підтримки протестуючих Порошенком та Ко (та ще й роз'ясненням лідерам цих протестуючих того, що можна довіряти новій владі) взагалі ті протести були мізерними.
Але ж все ота наша конкуренція за владу в будь-яку ціну...
Американці перед виборами чітко вказали -- хто б не переміг (тобто Зе), він буде боротись з оркостаном.
Але конкуренти Зелі продовжували співати про капітулянта.
Впритул до повномасштабного вторгнення, поки Зе не довів їм по факту. Коли вже не можна було хоч щось проти вигадати.
Без обид, но у Вас в голове "смешались люди, кони..."
Как раз для этого и "была ветка" Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Где публично указывалось на происходящее, подбором ключевых новостей.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:43
otg написав:
Просто констатирую факт
(.... )
Необознаннисть или ошибки это не грех.
не грех, но и злоупотреблять правом на ошибку вряд ли целесообразно
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:43
otg написав:
И даже вижу через экран, как Вы на меня сейчас обозлитесь
а голоса не слышите? Было бы прикольно
. Костю разозлить нереально.
otg написав:
Но в НАТО не возьмут. Им очень выгоден такой буфер с надпотужной армией
зачем надпотужной армии НАТО? Мне кажется это НАТО должно быть заинтересовано прежде всего. Видно вы никогда не брали на работу реально хорошего специалиста. Там все иначе, чем с бомжами. По дефолту, он всем доволен и вообще не мечтает у вас работать, надо прилагать титанические усилия, чтобы мотивировать.
Кроме того, надпотужна армия без надпотужной экономики это как, за чей счёт?
Какие-то детские фантазии.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 11 гру, 2022 11:59, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:45
Hotab написав: juristkostya написав:
у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Как и кредита доверия от населения страны по состоянию на 2021-2022 год. . Какой был у Пороха на 14 год.
На мій погляд, справа не в різниці довіри населення, а в різниці конкурентів президентів.
Стосовно данного блефу (мінських угод).
Конкурентам По (залишкам ригів різного виду) ці угоди були сприятливими. Як і пуйлу, який на них погодився.
Тому По було зелене світло блефувати.
Тільки Ювт щось трохи брикалася.
А от Зелі блефувати банально не дали!!!
Хто?)))
Ті, хто визначили його бажання продовжити блефувати зрадою, капітуляцією та тощо.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 11 гру, 2022 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:54
vitaliian написав:
зачем надпотужной армии НАТО? Мне кажется это НАТО должно быть заинтересовано прежде всего. Видно вы никогда не брали на работу реально хорошего специалиста. Там все иначе, чем с бомжами. По дефолту, он всем доволен и вообще не мечтает у вас работать, надо прилагать титанические усилия, чтобы мотивировать.
Плохая аналогия. Наша армия крута в огромной мере за счёт внешнего мат обеспечения, и в ближайшие десятилетия это вряд ли изменится. То есть, наша мотивация как минимум не уступает мотивации запада.
Более того, исчерпание боевых возможностей РФ (что сейчас активно происходит) может создать ситуацию, что запад вообще сочтет угрозу с востока несущественной (как это уже было в 1991). И тогда мотивация останется только с нашей стороны.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:54
vitaliian написав:
зачем надпотужной армии НАТО? Мне кажется это НАТО должно быть заинтересовано прежде всего. Видно вы никогда не брали на работу реально хорошего специалиста. Там все иначе, чем с бомжами. По дефолту, он всем доволен и вообще не мечтает у вас работать, надо прилагать титанические усилия, чтобы мотивировать.
Здесь такая аналогия не уместна. Им не нужно никого на работу. Работу наша армия выполняет другую. Буфер. Это та вакансия на которую нужен хороший работник, хоть она и позаштатная. Взяв же себе этого работника на др. работу, в которой фирма(запад) не очень то нуждается, предприятие (запад) рискует получить полный коллапс. Нужно ли это им?
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Додано: Нед 11 гру, 2022 11:55
Kudrjavuy написав: antey1969 написав: edvardd написав:
🦾Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, – глава МЗС Дмитро Кулеба на World Policy Forum в Абу-Дабі
💬«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки», - зазначив Кулеба.
▫️За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.
💬«Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся», - наголосив глава МЗС України.
ВС Германии в случае военного конфликта сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга. Для Берлина обороноспособности не хватит — глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун
Надпотужну армию нужно будет на какие-то средства содержать. Вряд ли это будет по силам стране с разрушенной промышленностью.
За счёт одних аграриев такие расходы не вытянуть.
Разве что НАТО официально оформит финансирование наших ВСУ, как Восточного фланга своих сил. Но в принятие такого решения как-то не очень верится.
Вы, до конца не изучили происходящие события.
1. Что такое "Ленд Лиз"?
2. Перспективы восстановления и обещания Государств в восстановлении Украины по территориям(Уже наданы гарантии).
3. Зачем замораживаются капиталы РИФЛЯНДИИ и представителей организованного криминала из РФ в цивилизованных странах?
4. Международный Суд.?
.................................
Гарантии на бумаге нам никто не давал, словесные выеденного яйца не стоят.
И речь в данном случае идет не о политике, а об экономике.
Германия себе содержать такую армию позволить не может, с ее то экономикой.
Основные расходы - не зп личному составу, а поддержание в боеготовности современной техники и непрерывная подготовка частей на полигонах.
Стране, граждане которой без субсидии коммуналку оплатить не могут, поддерживать такую армию за свой счёт просто нереально
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Додано: Нед 11 гру, 2022 12:02
antey1969 написав:
Гарантии на бумаге нам никто не давал, словесные выеденного яйца не стоят.
И речь в данном случае идет не о политике, а об экономике.
Германия себе содержать такую армию позволить не может, с ее то экономикой.
Основные расходы - не зп личному составу, а поддержание в боеготовности современной техники и непрерывная подготовка частей на полигонах.
Стране, граждане которой без субсидии коммуналку оплатить не могут, поддерживать такую армию за свой счёт просто нереально
Извините, я вклинюсь. Писал выше, что скорее всего, технически нам содействовать будет коллективный Запад, а это посерьезней чем одна Германия. После войны они станут перед выбором или бросить нас, спровоцировав тем самым, очередное вторжение или поддерживать. Думаю они выберут второе. Это дешевле чем финансировать горячие боевые действия. Хотя кто зна. Могу и ошибаться. История нас учит, что ничему не учит
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Додано: Нед 11 гру, 2022 12:03
antey1969 написав:
Гарантии на бумаге нам никто не давал, словесные выеденного яйца не стоят.
И речь в данном случае идет не о политике, а об экономике.
Германия себе содержать такую армию позволить не может, с ее то экономикой.
Основные расходы - не зп личному составу, а поддержание в боеготовности современной техники и непрерывная подготовка частей на полигонах.
Стране, граждане которой без субсидии коммуналку оплатить не могут, поддерживать такую армию за свой счёт просто нереально
На 100% с Вами согласен!
Даже более того: только за вчера, по этой теме модер удалил ряд постов.
Но Армии не будет, техника будет возвращена.
По поводу восстановления "экономики" - областя поделены между союзниками.
Хотя некоторыми(ДТЕК) уже сделаны Заявления, что восстановления в тех масштабах, что Существовало никто заморачиваться не будет - слишком дорого и трудоёмко.
И в том же духе....
Общими фразами это конечно может звучать и так:
otg написав:
Извините, я вклинюсь. Писал выше, что скорее всего, технически нам содействовать будет коллективный Запад, а это посерьезней чем одна Германия. После войны они станут перед выбором или бросить нас, спровоцировав тем самым, очередное вторжение или поддерживать. Думаю они выберут второе. Это дешевле чем финансировать горячие боевые действия. Хотя кто зна. Могу и ошибаться. История нас учит, что ничему не учит
Я же стараюсь конкретизировать, для Вашего понимания.
Если модер уже, за сегодня успел удалить ряд постов, то конечно уже будет сложнее найти точки взаимопонимания.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 11 гру, 2022 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 12:03
otg написав: vitaliian написав:
а голоса не слышите? Было бы прикольно
. Костю разозлить нереально.
Вы плохо учили психологию. Вы же на меня обозлились.
Если бы я на вас обозлился, я вам бы не писал сейчас в дружеском тоне.
У меня хорошая память на поступки.
Я иногда добавляю в чс, чтобы прекратить тот или иной диалог, когда он становится бессмысленный и деструктивный. Мне так легче, не вижу сообщения адресованные ко мне и не отвечаю.
Со злобой ничего общего. ЛАДа я не менее 5 раз в чс добавлял. И ничего общаемся. Хотя по некоторым вопросам мы с ним диаметрально расходимся. И что. Я не ставлю себе за цель его перевоспитать. Любит он диктатуру, пусть себе любит.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 11 гру, 2022 12:06, всього редагувалось 3 разів.
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