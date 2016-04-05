Додано: Нед 11 гру, 2022 12:03

antey1969 написав: Гарантии на бумаге нам никто не давал, словесные выеденного яйца не стоят.

И речь в данном случае идет не о политике, а об экономике.

Германия себе содержать такую армию позволить не может, с ее то экономикой.

Основные расходы - не зп личному составу, а поддержание в боеготовности современной техники и непрерывная подготовка частей на полигонах.

Стране, граждане которой без субсидии коммуналку оплатить не могут, поддерживать такую армию за свой счёт просто нереально Гарантии на бумаге нам никто не давал, словесные выеденного яйца не стоят.И речь в данном случае идет не о политике, а об экономике.Германия себе содержать такую армию позволить не может, с ее то экономикой.Основные расходы - не зп личному составу, а поддержание в боеготовности современной техники и непрерывная подготовка частей на полигонах.Стране, граждане которой без субсидии коммуналку оплатить не могут, поддерживать такую армию за свой счёт просто нереально

otg написав: Извините, я вклинюсь. Писал выше, что скорее всего, технически нам содействовать будет коллективный Запад, а это посерьезней чем одна Германия. После войны они станут перед выбором или бросить нас, спровоцировав тем самым, очередное вторжение или поддерживать. Думаю они выберут второе. Это дешевле чем финансировать горячие боевые действия. Хотя кто зна. Могу и ошибаться. История нас учит, что ничему не учит Извините, я вклинюсь. Писал выше, что скорее всего, технически нам содействовать будет коллективный Запад, а это посерьезней чем одна Германия. После войны они станут перед выбором или бросить нас, спровоцировав тем самым, очередное вторжение или поддерживать. Думаю они выберут второе. Это дешевле чем финансировать горячие боевые действия. Хотя кто зна. Могу и ошибаться. История нас учит, что ничему не учит

На 100% с Вами согласен!Даже более того: только за вчера, по этой теме модер удалил ряд постов.Но Армии не будет, техника будет возвращена.По поводу восстановления "экономики" - областя поделены между союзниками.Хотя некоторыми(ДТЕК) уже сделаны Заявления, что восстановления в тех масштабах, что Существовало никто заморачиваться не будет - слишком дорого и трудоёмко.И в том же духе....Общими фразами это конечно может звучать и так:Я же стараюсь конкретизировать, для Вашего понимания.Если модер уже, за сегодня успел удалить ряд постов, то конечно уже будет сложнее найти точки взаимопонимания.