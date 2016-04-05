Додано: Нед 11 гру, 2022 12:26

Прохожий написав: Kudrjavuy написав: От Нестор Ивановича Махно:

Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!



Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ. От Нестор Ивановича Махно:

"Анархия-мать порядка"(с)Н.И.Махно

Кстати в добробатах Махно с дисциплиной было все хорошо и СБ работала на отлично) "Анархия-мать порядка"(с)Н.И.МахноКстати в добробатах Махно с дисциплиной было все хорошо и СБ работала на отлично)

Украина, за свою Новейшую Историю не имела Политического и Государственного деятеля такого масштаба.

Политике Нестор Иванович учился в ссылке у "Анархистов".Как раз по этой причине вся "Политика", для него исходила из "Анархического учения"."Врагом" его сделала(Геббельсовщина), как и Степана Бандеру.И именно по этой причине его пытаются предать забвению ВСЕ кланы организованного криминала во власти, и во все времена.Для этого, нарид отвлекают иными моделями экономических отношений, иных государств.Чисто с одной целью - грабежа, и вывода капитала, под шумок(Вой наёмных кликуш из СМИ).[/quote]фото 2007 года...