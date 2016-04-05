detroytred написав:На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу
За все надо платить. Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Эти лозунги поддержали 73% избирателей. Так что запас прочности был.
В Красноярском крае 12-летнему ребенку пришла повестка
В Канске 12-летний мальчик получил повестку, в которой говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для первоначальной постановки на воинский учет. Фото повестки опубликовано в ВК-сообществе «ЧП Канск», обратило внимание «Настоящее время».
«Ситуация такая, ребенку 12 лет, пришла повестка с канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учет ставят с лет 16-17… вопрос… зачем ребенка просят явится в военкомат и встать на ВУ? Или что то поменялось?» — пишет автор публикации.
«Повестка подписана А. Киселевым — фамилия и инициал совпадают с данными военного комиссара Канска Александра Киселева. Адрес военкомата на фото также совпадает с реальным», — пишет местное издание NGS24.ru. https://t.me/astrapress/17296
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
"Анархия-мать порядка"(с)Н.И.Махно Кстати в добробатах Махно с дисциплиной было все хорошо и СБ работала на отлично)
Политике Нестор Иванович учился в ссылке у "Анархистов". Как раз по этой причине вся "Политика", для него исходила из "Анархического учения". "Врагом" его сделала совковая пропаганда(Геббельсовщина), как и Степана Бандеру.
По сути Нестор Иванович был первым Демократом, создавшим перспективное, жизнеспособное, развивающиеся, и противостоящее Врагам общество в Украине.
Украина, за свою Новейшую Историю не имела Политического и Государственного деятеля такого масштаба.
И именно по этой причине его пытаются предать забвению ВСЕ кланы организованного криминала во власти, и во все времена. Для этого, нарид отвлекают иными моделями экономических отношений, иных государств. Чисто с одной целью - грабежа, и вывода капитала, под шумок(Вой наёмных кликуш из СМИ).[/quote]
antey1969 написав:Надпотужну армию нужно будет на какие-то средства содержать. Вряд ли это будет по силам стране с разрушенной промышленностью. За счёт одних аграриев такие расходы не вытянуть. Разве что НАТО официально оформит финансирование наших ВСУ, как Восточного фланга своих сил. Но в принятие такого решения как-то не очень верится.
Это не такая непосильная проблема, тем более, после войны численность, естественным образом, значительно уменьшится. Армию мы сможем содержать, вот оружие даст запад. Но в НАТО не возьмут. Им очень выгоден такой буфер с надпотужной армией.
Содержание армии понятие широкое. Основные затраты - текущее обеспечение (зарплаты, обмундирование, содержание жилого фонда и т.п.) + вооружение. К довоенным зарплатам и обмундированию уже не вернуться - люди просто уйдут, как уходили до войны. "оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю.
vitaliian написав:определять по интернету эмоции оппонента это не психология, а рождественские гадания.
А Вы уверены что только по мимике можно что то понять? Кстати как только появились социальные сети, такое практикую. К Вашему удивлению 99% в точку. Правда уже надоело такое развлечение. Вот и на форум захожу все реже. Сегодня дощь, то немножко посидел за клавой.
ЛАД написав:"оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю.
Ну это Ваше мнение. В посте ниже того что Вы цитируете, я объяснил почему Запад нам будет помогать после войны.