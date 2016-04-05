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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29552956295729582959>
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:04

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Поэтому и не верю, что Запад подписывал Минск, желая дать нам "выиграть время".

Не вижу здесь противоречия. "Дали нам время побрахтаться" совсем не означает автоматически "дали себе время нас вооружить"

Так для чего тогда "барахтаться"?
"Барахтаться" есть смысл, если за время "барахтания" произойдут существенные изменения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:06

  juristkostya написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:На останніх переговорах в Нормандському форматі Росія не досягла бажаного. Об’єктивно, що українська влада не могла піти на диктат Росії по одній простій причині: Зеленський розуміє, що як тільки він піде на умови, виставлені Росією, - це буде капітуляція України. Але найбільш важливе для нього особисто – він одразу втратить владу



Мені сподобалась така версія можливого розвитку подій і чому Зеленському не можна було, як Порошенко, блефувати.
https://nv.ua/world/geopolitics/putin-v ... 90002.html

За все надо платить.
Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.

Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:15

  ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.

Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне нравятся выражения политиков.
К примеру:
угорці Визнають свою приналежність до слов'янської крові:
"Искать врагов среди друзей - плохая привычка, и мы ее унаследовали". Интервью соратника Орбана
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7152200/
ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ 2022, 15:14 — СЕРГЕЙ СИДОРЕНКО, ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА, БУДАПЕШТ-КИЕВ

А усе це ... - "ГРОШІ".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:22

Вставай страна огромная

В Красноярском крае 12-летнему ребенку пришла повестка

В Канске 12-летний мальчик получил повестку, в которой говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для первоначальной постановки на воинский учет. Фото повестки опубликовано в ВК-сообществе «ЧП Канск», обратило внимание «Настоящее время».

«Ситуация такая, ребенку 12 лет, пришла повестка с канского военного комиссариата… насколько мне не изменяет память, то на первоначальный учет ставят с лет 16-17… вопрос… зачем ребенка просят явится в военкомат и встать на ВУ? Или что то поменялось?» — пишет автор публикации.

«Повестка подписана А. Киселевым — фамилия и инициал совпадают с данными военного комиссара Канска Александра Киселева. Адрес военкомата на фото также совпадает с реальным», — пишет местное издание NGS24.ru.
https://t.me/astrapress/17296
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:26

  Прохожий написав:
  Kudrjavuy написав:От Нестор Ивановича Махно:
Власть рождает паразитов — да здравствует анархия!

Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.

"Анархия-мать порядка"(с)Н.И.Махно
Кстати в добробатах Махно с дисциплиной было все хорошо и СБ работала на отлично)

Политике Нестор Иванович учился в ссылке у "Анархистов".
Как раз по этой причине вся "Политика", для него исходила из "Анархического учения".
"Врагом" его сделала совковая пропаганда(Геббельсовщина), как и Степана Бандеру.

По сути Нестор Иванович был первым Демократом, создавшим перспективное, жизнеспособное, развивающиеся, и противостоящее Врагам общество в Украине.

Украина, за свою Новейшую Историю не имела Политического и Государственного деятеля такого масштаба.

И именно по этой причине его пытаются предать забвению ВСЕ кланы организованного криминала во власти, и во все времена. :evil:
Для этого, нарид отвлекают иными моделями экономических отношений, иных государств.
Чисто с одной целью - грабежа, и вывода капитала, под шумок(Вой наёмных кликуш из СМИ).[/quote]

фото 2007 года...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:27

  otg написав:
  antey1969 написав:Надпотужну армию нужно будет на какие-то средства содержать. Вряд ли это будет по силам стране с разрушенной промышленностью.
За счёт одних аграриев такие расходы не вытянуть.
Разве что НАТО официально оформит финансирование наших ВСУ, как Восточного фланга своих сил. Но в принятие такого решения как-то не очень верится.
Это не такая непосильная проблема, тем более, после войны численность, естественным образом, значительно уменьшится. Армию мы сможем содержать, вот оружие даст запад. Но в НАТО не возьмут. Им очень выгоден такой буфер с надпотужной армией.

Содержание армии понятие широкое.
Основные затраты - текущее обеспечение (зарплаты, обмундирование, содержание жилого фонда и т.п.) + вооружение.
К довоенным зарплатам и обмундированию уже не вернуться - люди просто уйдут, как уходили до войны.
"оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:27

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.

Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.

Девочки, не ссорьтесь :!:

Це офіційний % тих, кому, после "Майдана":
Насрали в душу
Насрали в карман
Насрали под дверь
Насрали в тарелку
Насрали......
Насрали...
Насрали...
Насрали... :!:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:33

  vitaliian написав:определять по интернету эмоции оппонента это не психология, а рождественские гадания.
А Вы уверены что только по мимике можно что то понять? :) Кстати как только появились социальные сети, такое практикую. К Вашему удивлению 99% в точку. Правда уже надоело такое развлечение. :) Вот и на форум захожу все реже. Сегодня дощь, то немножко посидел за клавой.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:35

  ЛАД написав:"оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю.
Ну это Ваше мнение. В посте ниже того что Вы цитируете, я объяснил почему Запад нам будет помогать после войны.
otg
 
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