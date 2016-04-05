RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2956295729582959>
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:36

  edvardd написав:фото 2007 года...

Его ошибка была в том, что он поверил Ленину и присоединился к коммунистам.
Вместо того, что бы Ленина с коммунистами убедить присоединиться к нему.
- Он был Украинцем, доверчивым и простодушным.

"Именно с этой колокольни стоит смотреть на Мир"
Чему учит История.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 11 гру, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10380
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:39

  otg написав:К Вашему удивлению 99% в точку. Правда уже надоело такое развлечение
и по мимике нельзя. Есть люди внешне спокойные как удавы, но внутри холодная злоба, в любой момент, хоть через год, могут нож в спину воткнуть. Другие прыгают, кричат, матюкаются, угрожают. А через полчаса общаются, как ни в чем не бывало. Так что ваш талант примерно как голоса из космоса, скажем... уникальный. Особенно когда не знаешь что такое эндокринно-гуморальная регуляция, очень легко и просто жить. Развивайте )
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15512
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:40

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.

Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.

Активность значительной части "электората от" поддерживалась большими (или очень большими?) деньгами.
Или Вы искренне верите, что появление неожиданно, как чёртика из табакерки, Правого сектора объясняется просто "высокой активностью"? И куда же он пропал после выполнения "нужных задач"?
Или работа Нацкорпуса шла без серьёзных финансовых вливаний и поддержки (не буду писать, чьей)?

Другой вопрос, почему такой поддержки удостоились именно правые. Но это не здесь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23527
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:53

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.

Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.

Активность значительной части "электората от" поддерживалась большими (или очень большими?) деньгами.
Или Вы искренне верите, что появление неожиданно, как чёртика из табакерки, Правого сектора объясняется просто "высокой активностью"? И куда же он пропал после выполнения "нужных задач"?
Или работа Нацкорпуса шла без серьёзных финансовых вливаний и поддержки (не буду писать, чьей)?

Другой вопрос, почему такой поддержки удостоились именно правые. Но это не здесь.

Уровень волонтерства показывает, что на самоорганизации "снизу" держатся очень даже масштабные процессы. Они видоизменяются со временем (по мере смены задач), но сам принцип сохраняется
juristkostya
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:54

  otg написав:
  ЛАД написав:"оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю.
Ну это Ваше мнение. В посте ниже того что Вы цитируете, я объяснил почему Запад нам будет помогать после войны.

Прочитал. Не убедило.
Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам. А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Скорее допускаю принятие в НАТО.
Но даже члены НАТО покупают оружие (причём, за свои деньги), бесплатно никто не даёт.

P.s. Тут взялись активно обсуждать Махно, пользуясь мифами, а не знаниями. Мог бы привести его цитаты, но боюсь меня после этих цитат забанят навечно как "врага народа". Махно это уже не грозит. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23527
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:55

  otg написав: 99% в точку.

Чтобы судить о достоверности диагноза, нужно человека наблюдать длительное время в стационарных условиях. Учитывая, что с собеседниками в соцсетях такое невозможно даже теоретически.....короче, с самомнением надо что-то решать:-))))))
juristkostya
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 12:58

  juristkostya написав:............
Уровень волонтерства показывает, что на самоорганизации "снизу" держатся очень даже масштабные процессы. Они видоизменяются со временем (по мере смены задач), но сам принцип сохраняется

Простите, не верю, что Вы настолько наивны, чтобы называть Правый сектор и Нацкорпус "самоорганизацией "снизу".
Уровень волонтёрства в условиях войны это совсем другое.

P.s. Любую "самоорганизацию" надо организовать и направить. В условиях войны враг очевиден. В мирное время это не так. Врага надо указать или "назначить".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 гру, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23527
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:03

  vitaliian написав:
  otg написав:Просто злость со временем проходит и кое что осмысливается
определять по интернету эмоции оппонента это не психология, а рождественские гадания.

Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же.
Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал.
Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?).
И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.

P.s. К вопросу о демократии. Ваше отношение к посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5516113#p5516113?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 11 гру, 2022 13:22, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23527
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:05

  ЛАД написав:P.s. Тут взялись активно обсуждать Махно, пользуясь мифами, а не знаниями.

Лично мне особенно доставило про "создал самое жизнеспособное общество". Два года полу-партизанской войны и затем бегство за границу - это разве что мушкам-дрозофилам может показаться успешным политическим проектом.
juristkostya
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:06

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:............
Уровень волонтерства показывает, что на самоорганизации "снизу" держатся очень даже масштабные процессы. Они видоизменяются со временем (по мере смены задач), но сам принцип сохраняется

Простите, не верю, что Вы настолько наивны, чтобы называть Правый сектор и Нацкорпус "самоорганизацией "снизу".
Уровень волонтёрства в условиях войны это совсем другое.

Я ни слова не сказал про пс или нацкорпус. Я говорю о том, что есть вполне достаточная активная прослойка, мнение которой он был вынужден учитывать.
juristkostya
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2956295729582959>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4348
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (453)
11.12.2022 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.