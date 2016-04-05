Додано: Нед 11 гру, 2022 12:54

otg написав: ЛАД написав: "оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю. "оружие даст запад" - может, и даст. Но за наши деньги. Что в мирное время Запад согласится финансировать расходы по нашему вооружению и сумеет объяснить это своим налогоплательщикам - не верю. Ну это Ваше мнение. В посте ниже того что Вы цитируете, я объяснил почему Запад нам будет помогать после войны. Ну это Ваше мнение. В посте ниже того что Вы цитируете, я объяснил почему Запад нам будет помогать после войны.

покупают

свои

Прочитал. Не убедило.Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам. А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.Скорее допускаю принятие в НАТО.Но даже члены НАТОоружие (причём, заденьги), бесплатно никто не даёт.P.s. Тут взялись активно обсуждать Махно, пользуясь мифами, а не знаниями. Мог бы привести его цитаты, но боюсь меня после этих цитат забанят навечно как "врага народа". Махно это уже не грозит.