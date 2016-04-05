пс и нацкорпус весьма активные и заметные части этой прослойки.
Я тоже привёл их только для примера.
При этом их оппоненты уже были заклеймены и стигматизированы.
Я тот пост чуть дописал, гляньте.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 13:14
пс и нацкорпус весьма активные и заметные части этой прослойки.
Я тоже привёл их только для примера.
При этом их оппоненты уже были заклеймены и стигматизированы.
Я тот пост чуть дописал, гляньте.
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:33
Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.
На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.
Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:35
[quote="5516322:otg"]Одно дело ошибки, другое когда клинический негодяй.
+++++
Додано: Нед 11 гру, 2022 13:49
И кто спонсор - Пинчук, Пётр Алексеевич или не дай Аллах сам Игорь Валерьич(адский жлоб по все финвопросам где нет 300% годовых)?
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