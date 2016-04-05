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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2956295729582959
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:14

  juristkostya написав:.........
Я ни слова не сказал про пс или нацкорпус. Я говорю о том, что есть вполне достаточная активная прослойка, мнение которой он был вынужден учитывать.

пс и нацкорпус весьма активные и заметные части этой прослойки.
Я тоже привёл их только для примера.
При этом их оппоненты уже были заклеймены и стигматизированы.

Я тот пост чуть дописал, гляньте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:33

  ЛАД написав:Прочитал. Не убедило.
Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам.
Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.
А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.
Скорее допускаю принятие в НАТО.
Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:35

[quote="5516322:otg"]Одно дело ошибки, другое когда клинический негодяй.

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Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:49

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.

Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.

Активность значительной части "электората от" поддерживалась большими (или очень большими?) деньгами.
Или Вы искренне верите, что появление неожиданно, как чёртика из табакерки, Правого сектора объясняется просто "высокой активностью"? И куда же он пропал после выполнения "нужных задач"?
Или работа Нацкорпуса шла без серьёзных финансовых вливаний и поддержки (не буду писать, чьей)?

Другой вопрос, почему такой поддержки удостоились именно правые. Но это не здесь.

И кто спонсор - Пинчук, Пётр Алексеевич или не дай Аллах сам Игорь Валерьич(адский жлоб по все финвопросам где нет 300% годовых)?
барабашов
 
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