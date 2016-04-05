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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29572958295929602961>
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:14

  juristkostya написав:.........
Я ни слова не сказал про пс или нацкорпус. Я говорю о том, что есть вполне достаточная активная прослойка, мнение которой он был вынужден учитывать.

пс и нацкорпус весьма активные и заметные части этой прослойки.
Я тоже привёл их только для примера.
При этом их оппоненты уже были заклеймены и стигматизированы.

Я тот пост чуть дописал, гляньте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:33

  ЛАД написав:Прочитал. Не убедило.
Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам.
Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.
А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.
Скорее допускаю принятие в НАТО.
Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:35

[quote="5516322:otg"]Одно дело ошибки, другое когда клинический негодяй.

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Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:49

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей.
Так что запас прочности был.

Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.

Активность значительной части "электората от" поддерживалась большими (или очень большими?) деньгами.
Или Вы искренне верите, что появление неожиданно, как чёртика из табакерки, Правого сектора объясняется просто "высокой активностью"? И куда же он пропал после выполнения "нужных задач"?
Или работа Нацкорпуса шла без серьёзных финансовых вливаний и поддержки (не буду писать, чьей)?

Другой вопрос, почему такой поддержки удостоились именно правые. Но это не здесь.

И кто спонсор - Пинчук, Пётр Алексеевич или не дай Аллах сам Игорь Валерьич(адский жлоб по все финвопросам где нет 300% годовых)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:53

  otg написав:Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны
запад за пуйло не решает идти ему войной на нас или нет. С любым количеством вооружений война бы была. С 2014 она неизбежность.

Ядерная война начнется, когда ВСУ будут освобождать Крым

▪️Претензии Украины и России на Крым не оставляют шансов для мира между странами, — The Washington Post.

▪️Газета пишет, что крымский вопрос может стать толчком для ядерной войны и мешает в глобальном смысле завершить этот конфликт.
https://t.me/c/1248149892/28600
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:58

  ЛАД написав:Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же.
Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал
я же не могу заглянуть вам в душу) я попросил тогда дать оценку властям ГДР убивающих мирных немцев, которые хотели жить в ФРГ, но не имели возможности выехать и убегали через стену. Как и самому факту стены.

Что вы ответили? Что убегали ради красивых витрин. Получается их убивали обоснованно? Ради красивых витрин нельзя убегать?

вот из чего я сделал вывод, что вы не против таких методов. Поправьте если ошибаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 14:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:58

  vitaliian написав:запад за пуйло не решает идти ему войной на нас или нет. С любым количеством вооружений война бы была. С 2014 она неизбежность.
После поражения, любой кто останется во власти в РФ, очень здорово подумаете идти ли второй раз войной на Украину. Но он еще здоровее подумает когда будет видеть что у нас сильная армия и серьезное вооружение.
Ядерная война начнется, когда ВСУ будут освобождать Крым
Вот поэтому и не дают серьезного оружия. Вообще вопрос победы, сегодня, весьма туманный. Кстати х-лу передавали такое предложение. Оставить на время Крым в подвешенном состоянии, с др. территорий уйти. Он не согласился.
Востаннє редагувалось otg в Нед 11 гру, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:01

  otg написав:
  ЛАД написав:Прочитал. Не убедило.
Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам.
Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.

Не противоречит абстрактной логике.
Но противоречит ограниченности финансов. Вы же не считаете, что "у них денег куры не клюют". :)
Сколько лет США требует от Европы поднять оборонные расходы?

А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.

Не очень уверен, что это именно "ошибки".

Скорее допускаю принятие в НАТО.
Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?

История не знает сослагательного наклонения (С). Но не убеждён, что если бы мы были в НАТО (или хотя бы Путин был уверен, что нам окажут такую поддержку), война вообще началась бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:06

  барабашов написав:...........
И кто спонсор - Пинчук, Пётр Алексеевич или не дай Аллах сам Игорь Валерьич(адский жлоб по все финвопросам где нет 300% годовых)?

Не могу выдвигать конкретные обвинения, не имея никаких данных и доказательств.
Предположения к делу не приклеишь.
Вариантов много, вплоть до наших врагов. :)
Кстати, "Игорь Валерьич" в 2014 потратился и, думаю, прилично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:10

В оккупированном Крыму окопы уже роют на пляжах (видео)
https://t.me/voynareal_ua/17614?single
vitaliian
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