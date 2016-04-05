ЛАД написав:Прочитал. Не убедило. Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам.
Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.
А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.
Скорее допускаю принятие в НАТО.
Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?
ЛАД написав:Эти лозунги поддержали 73% избирателей. Так что запас прочности был.
Не было. Его электорат слишком пассивен между выборами. В отличие от.
Активность значительной части "электората от" поддерживалась большими (или очень большими?) деньгами. Или Вы искренне верите, что появление неожиданно, как чёртика из табакерки, Правого сектора объясняется просто "высокой активностью"? И куда же он пропал после выполнения "нужных задач"? Или работа Нацкорпуса шла без серьёзных финансовых вливаний и поддержки (не буду писать, чьей)?
Другой вопрос, почему такой поддержки удостоились именно правые. Но это не здесь.
И кто спонсор - Пинчук, Пётр Алексеевич или не дай Аллах сам Игорь Валерьич(адский жлоб по все финвопросам где нет 300% годовых)?
ЛАД написав:Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же. Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал
я же не могу заглянуть вам в душу) я попросил тогда дать оценку властям ГДР убивающих мирных немцев, которые хотели жить в ФРГ, но не имели возможности выехать и убегали через стену. Как и самому факту стены.
Что вы ответили? Что убегали ради красивых витрин. Получается их убивали обоснованно? Ради красивых витрин нельзя убегать?
вот из чего я сделал вывод, что вы не против таких методов. Поправьте если ошибаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 гру, 2022 14:01, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:запад за пуйло не решает идти ему войной на нас или нет. С любым количеством вооружений война бы была. С 2014 она неизбежность.
После поражения, любой кто останется во власти в РФ, очень здорово подумаете идти ли второй раз войной на Украину. Но он еще здоровее подумает когда будет видеть что у нас сильная армия и серьезное вооружение.
Ядерная война начнется, когда ВСУ будут освобождать Крым
Вот поэтому и не дают серьезного оружия. Вообще вопрос победы, сегодня, весьма туманный. Кстати х-лу передавали такое предложение. Оставить на время Крым в подвешенном состоянии, с др. территорий уйти. Он не согласился.
Востаннє редагувалось otg в Нед 11 гру, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Прочитал. Не убедило. Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам.
Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.
Не противоречит абстрактной логике. Но противоречит ограниченности финансов. Вы же не считаете, что "у них денег куры не клюют". Сколько лет США требует от Европы поднять оборонные расходы?
А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.
Не очень уверен, что это именно "ошибки".
Скорее допускаю принятие в НАТО.
Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?
История не знает сослагательного наклонения (С). Но не убеждён, что если бы мы были в НАТО (или хотя бы Путин был уверен, что нам окажут такую поддержку), война вообще началась бы.
барабашов написав:........... И кто спонсор - Пинчук, Пётр Алексеевич или не дай Аллах сам Игорь Валерьич(адский жлоб по все финвопросам где нет 300% годовых)?
Не могу выдвигать конкретные обвинения, не имея никаких данных и доказательств. Предположения к делу не приклеишь. Вариантов много, вплоть до наших врагов. Кстати, "Игорь Валерьич" в 2014 потратился и, думаю, прилично.