Додано: Нед 11 гру, 2022 13:33

ЛАД написав: Прочитал. Не убедило.

Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам. Прочитал. Не убедило.Проще вооружать свою армию. И проще объяснить это населению = налогоплательщикам.

А армию Украины можно при необходимости вооружить и потом. Как происходит сейчас. А то, что в Украине при этом будет много жертв... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Скорее допускаю принятие в НАТО.

Свою армию тоже будут вооружать и в первую очередь. Одно другому не противоречит.На Западе привыкли считать деньги и понимают что дешевле вооружить нас что б не было горячей фазы войны чем потом, как Вы рассказываете. Ошибки сделанные Западом перед войной, сейчас им очень дорого обходятся.Зачем? Что б после очередного конфликта Украины с РФ впрячься за Украину и попасть на ядерный конфликт? Подумайте и почитайте о том что говорят западные политики. Хоть элементарную логику включите, светит нам НАТО?