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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:14
ЛАД написав:
Но противоречит ограниченности финансов. Вы же не считаете, что "у них денег куры не клюют".
Это довольно не большие деньги по сравнению с тем которые они теряют в результате войны. Кстати, несколько ярдов дол в год для коллективного Запада это копейки.
Не очень уверен, что это именно "ошибки".
Сегодня они осознают что ошибки. Даже Меркель что то промлявлила.
История не знает сослагательного наклонения (С). Но не убеждён, что если бы мы были в НАТО (или хотя бы Путин был уверен, что нам окажут такую поддержку), война вообще началась бы.
Естественно х-ло десять раз подумал бы или встревать в конфликт с НАТО, но он был на 100% в своем превосходстве против НАТО. Не знаю на сколько Вы расшарены по инету, а я читал очень много сурковских тролей до войны, когда те рассказывали как пролетел их самолет над "Томасом Куком" (не помню точно каким авианосцем) и те типа остались в ужасе ибо потеряли полностью управление. Эти все мифы раздувались вплоть до того как наши воины их развеяли на поле боя, а они на себе почувствали силу западного оружия. Но дело здесь даже не в этом. Еще раз, боязнь ядерного конфликта не позволит нас принять в НАТО. Нам будут помогать как угодно, но не примут. Не хочу заключать пари, но боюсь что Вы остались бы без, так нужной Вам, 1000 долл.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:15
Kudrjavuy написав: edvardd написав:
фото 2007 года...
Его ошибка была в том, что он поверил Ленину и присоединился к коммунистам.
Вместо того, что бы Ленина с коммунистами убедить присоединиться к нему.
- Он был Украинцем, доверчивым и простодушным.
Он по определению не мог себе представить, что имеет дело не с людьми.
Ибо это были обыкновенные "разводящие" на немецкие деньги, а для них он был ни кто иной, как очередной "жирный Лох".
Или используя сегодняшнюю терминологию - "кролик", которого "разводили".
История имеет период цикличности.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 11 гру, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:15
vitaliian написав:
........
вот из чего я сделал вывод, что вы не против таких методов. Поправьте если ошибаюсь.
Всё, что могу, сказал. Могу только повторить:
Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?).
И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.
Убегать "ради красивых витрин"...
А что скажете насчёт "батальона Монако" и нашего запрета на выезд для мужчин 18-60? Война?
Так в то время "красивые витрины" тоже была война. Правда, "холодная".
Кстати, на мой вопрос в том посте Вы не ответили. А он тоже имеет отношение к демократии-диктатуре.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 11 гру, 2022 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:18
vitaliian написав:
А зачем на пляже окопы? Может это под кабель?
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:29
otg написав: vitaliian написав:
А зачем на пляже окопы? Может это под кабель?
єто для заградотрядов...
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:34
otg написав: ЛАД написав:
Но противоречит ограниченности финансов. Вы же не считаете, что "у них денег куры не клюют".
Это довольно не большие деньги по сравнению с тем которые они теряют в результате войны. Кстати, несколько ярдов дол в год для коллективного Запада это копейки.
Возможно. Но почему-то эти "копейки" не выделялись. Несмотря на настойчивость Трампа и многочисленные решения НАТО.
Не очень уверен, что это именно "ошибки".
Сегодня они осознают что ошибки. Даже Меркель что то промлявлила.
Сегодня они говорят
, что это были ошибки. И то не очень настойчиво, а именно "мямлят".
История не знает сослагательного наклонения (С). Но не убеждён, что если бы мы были в НАТО (или хотя бы Путин был уверен, что нам окажут такую поддержку), война вообще началась бы.
Естественно х-ло десять раз подумал бы или встревать в конфликт с НАТО, но он был на 100% в своем превосходстве против НАТО. Не знаю на сколько Вы расшарены по инету, а я читал очень много сурковских тролей до войны, когда те рассказывали как пролетел их самолет над "Томасом Куком" (не помню точно каким авианосцем) и те типа остались в ужасе ибо потеряли полностью управление. Эти все мифы раздувались вплоть до того как наши воины их развеяли на поле боя, а они на себе почувствали силу западного оружия. Но дело здесь даже не в этом. Еще раз, боязнь ядерного конфликта не позволит нас принять в НАТО. Нам будут помогать как угодно, но не примут. Не хочу заключать пари, но боюсь что Вы остались бы без, так нужной Вам, 1000 долл.
Читал.
Но они и сегодня много пишут о своём "несокрушимом оружии", просто "мы ещё не начинали". Перед 41 тоже говорили о "войне малой кровью" и "на чужой территории".
Если Вы согласны, что "х-ло десять раз подумал бы или встревать в конфликт с НАТО", то почему Вы не допускаете, что вообще не напал бы?
Одно дело напасть на Украину, где он, действительно, был убеждён в своём подавляющем преимуществе. И если бы не сильная (недостаточная, но тем не менее) поддержка Запада, положа руку на сердце придётся признать, что мы бы уже проиграли.
И совсем другое дело столкновение с НАТО, обладающим, как и РФ, ЯО.
Естественно, не могу гарантировать принятие Украины в НАТО, это зависит от многих обстоятельств и сегодня рано их обсуждать, но если они реально
признают именно ошибки
перед войной, то должны принять.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:37
otg написав: vitaliian написав:
А зачем на пляже окопы? Может это под кабель?
Из видео непонятно, где это. И пляж ли это вообще.
Если на Чонгаре, то почему бы и нет.
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ЛАД
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:38
ЛАД написав:
Кстати, на мой вопрос в том посте Вы не ответили. А он тоже имеет отношение к демократии-диктатуре
я не могу читать посты этого автора, у меня вскипает мозг. Спросите вы своими словами.
У нас нет и не было демократии. Первые шаги к ней. 1-но летний ребенок и 70 летний дедушка оба - человеки, но никто не ставит между ними знак равенства.
Так и наша демократия, формально есть, но настолько молода, что ждать от нее прогресса слишком рано.
ЛАД написав:
Убегать "ради красивых витрин"...
А что скажете насчёт "батальона Монако" и нашего запрета на выезд для мужчин 18-60? Война
сколько из батальона Монако расстреляли? Сколько посадили? Я не встретил ни одной ни другой статистики. Ловили - да. Имхо ограничивалось админштрафом.
У меня куча знакомых выехало по разным схемам, ни одного не расстреляли. Проблема - надумана. Волонтеров, водителей фур выпускают. Бляхи и скорые кто завозил в начале войны, женщины с детьми?
Женщинам и детям выезд вообще не закрыт. Так что аналогия с ГДР даже за уши не притягивается.
Если бы немцев за побег из ГДР не расстреливали, я бы вам этот вопрос не задавал.
Ограничения прав есть даже при демократиях. Особенно в штатах так мусолят права ребенка, скоро дойдет до того, что ребенок сможет засадить родителя.
Демократия как одеяло, права одних это обязанности других. Потерял баланс и сразу же впал в крайность.
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Додано: Нед 11 гру, 2022 15:18
ЛАД написав:
Возможно. Но почему-то эти "копейки" не выделялись. Несмотря на настойчивость Трампа и многочисленные решения НАТО.
Здесь не надо путать святое с праведным. США на много больше вносит в коллективную безопасность чем кто либо. Трамп как бизнесмен, хотел сократить свои затраты и заставить увеличить др.
Сегодня они говорят, что это были ошибки. И то не очень настойчиво, а именно "мямлят".
Потому что любые ошибки признавать всегда очень трудно. Это не только политикам. Попробуйте здесь на форуме кого то признать свою ошибку
Читал.
Но они и сегодня много пишут о своём "несокрушимом оружии", просто "мы ещё не начинали".
Ну сегодня это другое. Говорят дабы хоть как то оправдать поражения на фронтах. Ведь лохторат надо чем то подкармливать. Разница в том что тогда многие верили в эти все бредни, а сейчас все больше начинают понимать что кроме пропаганды такие месиджи ничего не несут. Тогда сам х-ло поверил в сво.ю же пропаганду. Кстати такой феномен давно описан в психологии. Если человек будет ежедневно слушать одно и то же, вскоре он в это сам поверит, сколько бы это, во что он поверил, не являлось абсурдным.
Если Вы согласны, что "х-ло десять раз подумал бы или встревать в конфликт с НАТО", то почему Вы не допускаете, что вообще не напал бы?
Не напал бы. Не хочу объяснять. Он бы и на Украину не напал бы если б знал что за 3 дня не заберет.
Одно дело напасть на Украину, где он, действительно, был убеждён в своём подавляющем преимуществе. И если бы не сильная (недостаточная, но тем не менее) поддержка Запада, положа руку на сердце придётся признать, что мы бы уже проиграли.
И совсем другое дело столкновение с НАТО, обладающим, как и РФ, ЯО.
Ну вот видите Вы сами даете ответы на свои вопросы
Естественно, не могу гарантировать принятие Украины в НАТО, это зависит от многих обстоятельств и сегодня рано их обсуждать, но если они реально признают именно ошибки перед войной, то должны принять.
Каких обстоятельств? Обстоятельство способное изменить ситуацию лишь одно. Когда РФ станет демократической нормальной страной без любых притязаний на Украину. Хоть в любой перспективе Вы видите подобное?
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Додано: Нед 11 гру, 2022 15:23
otg
Не напал бы. Не хочу объяснять. Он бы и на Украину не напал бы если б знал что за 3 дня не заберет
он и сейчас считает что побеждает. Ну или победит как только ...(тут ряд условий которые он считает будет не сложно выполнить). Он неадекватен, а вы пытаетесь его решения натянуть на здоровую логику.
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