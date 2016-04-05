Додано: Нед 11 гру, 2022 15:18

ЛАД написав: Возможно. Но почему-то эти "копейки" не выделялись. Несмотря на настойчивость Трампа и многочисленные решения НАТО. Возможно. Но почему-то эти "копейки" не выделялись. Несмотря на настойчивость Трампа и многочисленные решения НАТО.

Сегодня они говорят , что это были ошибки. И то не очень настойчиво, а именно "мямлят".

Читал.

Но они и сегодня много пишут о своём "несокрушимом оружии", просто "мы ещё не начинали".

Если Вы согласны, что "х-ло десять раз подумал бы или встревать в конфликт с НАТО", то почему Вы не допускаете, что вообще не напал бы?

Одно дело напасть на Украину, где он, действительно, был убеждён в своём подавляющем преимуществе. И если бы не сильная (недостаточная, но тем не менее) поддержка Запада, положа руку на сердце придётся признать, что мы бы уже проиграли.

И совсем другое дело столкновение с НАТО, обладающим, как и РФ, ЯО.

Естественно, не могу гарантировать принятие Украины в НАТО, это зависит от многих обстоятельств и сегодня рано их обсуждать, но если они реально признают именно ошибки перед войной, то должны принять.

Здесь не надо путать святое с праведным. США на много больше вносит в коллективную безопасность чем кто либо. Трамп как бизнесмен, хотел сократить свои затраты и заставить увеличить др.Потому что любые ошибки признавать всегда очень трудно. Это не только политикам. Попробуйте здесь на форуме кого то признать свою ошибкуНу сегодня это другое. Говорят дабы хоть как то оправдать поражения на фронтах. Ведь лохторат надо чем то подкармливать. Разница в том что тогда многие верили в эти все бредни, а сейчас все больше начинают понимать что кроме пропаганды такие месиджи ничего не несут. Тогда сам х-ло поверил в сво.ю же пропаганду. Кстати такой феномен давно описан в психологии. Если человек будет ежедневно слушать одно и то же, вскоре он в это сам поверит, сколько бы это, во что он поверил, не являлось абсурдным.Не напал бы. Не хочу объяснять. Он бы и на Украину не напал бы если б знал что за 3 дня не заберет.Ну вот видите Вы сами даете ответы на свои вопросыКаких обстоятельств? Обстоятельство способное изменить ситуацию лишь одно. Когда РФ станет демократической нормальной страной без любых притязаний на Украину. Хоть в любой перспективе Вы видите подобное?