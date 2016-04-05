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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2959296029612962>
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:39

  vitaliian написав:
ДТЭК сообщает, что в Одессе отключили электричество всем абонентам, за исключением объектов критической инфраструктуры.
https://t.me/sergiinaumovych/5190

Вот и зачем это старьё тащить сюда ?

Или тебе за каждый пост платят ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:39

  otg написав:
  juristkostya написав:За все надо платить.
Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Перед кем выставлял? Просто он еще молод и наивен, верил что с х-лом можно договориться, что б тот вывел войска. То что он говорил в своих предвыборных речах, это были чаяния большинства народа. Со временем у него иллюзии испарились. Он очень быстро всему учится. И его указ о невозможности переговоров с х-лом этому доказательство.

За що 73% боролись, на то і напоролись:
Валерій Прозапас https://wz.lviv.ua/blogs/478215-ye-nad- ... ezlamnosti
«Небажання закінчувати війну» та «вина» того ж Порошенка в Іловайську та Дебальцево — обернулись Маріуполем, Ізюмом та Бучею
А що там Лисий похуіст з Кварталу — жартує щось про розшукуваного банкіра Шевченка, як раніше стібався про Гонтарєву, чи снайпера боїться?
Взагалі стара істина «якою мірою міряєш — такою тобі відміряється» в нашому випадку спрацювала безвідмовно, і прям в лоб.
Хто нив про дорогий долар по 25, отримав його ж по 40, з відповідною ціною цибулі та борщового набору.
Кому було весело травити Порошенка туфтою про «свинарчуків» — тепер обтікає від наслідків тотального мародерства любителів «тіхонєнєчко сходіть в лєс», кататись на гуманітарних авто та виділяти мільярди своїм подругам.
Щось не чути думок щодо підірваних російськими ракетами підстанцій від «експертів» по вибухах на військових складах через «поганого Муженка».
Ну, і «небажання закінчувати війну» та «вина» того ж Порошенка в Іловайську та Дебальцево — обернулись Маріуполем, Ізюмом та Бучею.
Про ржач «атопутінападєт», «мова на хлібі» та інші «термоси» взагалі не йдеться, внє конкурєнції — є над чим подумати на «пунктах незламності».
Це не «это другоє», це домашнє завдання суспільства, усвідомити в якому бруді його виваляли, і як намагаються уникнути відповідальності за це різні позітівниє «здєлавшиє ето вмєстє».
А усвідомити доведеться, без цього не буде балансу нашого Всесвіту.

Можна ще добавити багато і продовжити, але вийшло ну просто з точністю до навпаки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:42

vitaliian
В Одессу и область постепенно возвращают свет – ОВА
10:19, 11.12.22
...
"Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям – как в Одессе, так и в регионе. Хотя продолжаются как аварийные, так и экстренные отключения. Угроза нанесения новых ударов остается очень высокой", – сказал он.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:57

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Вот и зачем это старьё тащить сюда ?

Или тебе за каждый пост платят ?

Лечиться пробовал?
Зображення
Могу принять оплату чтобы я не писал. 1000уе в сутки. СлабО? Будут деньги приходи. А без денег не вякай.

По меркам сегодняшнего дня, новость от 10.12 устарела так же, как директивы 27 съезда КПСС :-))))))
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 15:57

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Просто злость со временем проходит и кое что осмысливается
определять по интернету эмоции оппонента это не психология, а рождественские гадания.

Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же.
Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал.
Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?).
И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.

P.s. К вопросу о демократии. Ваше отношение к посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5516113#p5516113?

а ось й декілька нюансів.

всі переваги диктатури тимчасові, або уявні. в цілому це погана форма для суспільства. але диктатура краще, ніж повне безвладдя, це так.

головний недолік - відсутність негативного зв'язку для влади, залишаються тільки ті, хто каже так, все правильно.

приклади Сінгапуру, Південної Кореї та можливо Чілі - це як виключення. в своїй більшості диктатури закінчуються суспільними заворушеннями тій чи іншій степені.

про недоліки демократії поговоримо, коли побудуємо у нас більш-меньш працюючу модель. а то про недоліки полюбляють говорити ті, насправді не дуже й хоче її будувати, - майте це на увазі.

й оця ваша думка, що самоорганізація можлива тільки під чиїмось чутким керівництвом - теж від ідеї, що народ дурний, їм цар потрібен. запоребриком таки так, але в нас - ні.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 11 гру, 2022 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:всі переваги диктатури тимчасові,

Поки диктатор хороший і думає не про себе а про народ то преваги є, але безконтрольна влада псує людей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:всі переваги диктатури тимчасові,

Поки диктатор хороший і думає не про себе а про народ то преваги є, але безконтрольна влада псує людей.

Диктатор думает о том, как удержать власть. Если исчезают демократические институты, на порядок вырастают риски её потерять.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У нас мороз в квартирах, нет света, отопления, газа" В эфир прорвалась правда о жизни в Мариуполе


Это в "освобожденном" Мариуполе

А вот в действительно освобожденном Херсоне
Ситуация в Херсоне: почти 90% города и прилегающие населенные пункты уже со светом
"В Херсоне после российских обстрелов восстановили электроснабжение - со светом почти 90% города и близлежащих населенных пунктов",- написал он.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:50

  vitaliian написав:Диктатор думает о том, как удержать власть. Если исчезают демократические институты, на порядок вырастают риски её потерять.
ниче не понял....
Если говорить о нахождении у власти конкретного индивидуума, то при демократии "потеря власти" происходит намного чаще, обычно раз в 4-5 лет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:50

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:всі переваги диктатури тимчасові,

Поки диктатор хороший і думає не про себе а про народ то преваги є, але безконтрольна влада псує людей.

ми ж з вами у реальному світі.

навіть Піночету ті Лі Куану закидають, що при їх перебуванні при владі бізнес родичів непогано так почувався :) детально не вивчав, але таке є.

хороший диктатор - це такий собі оксюморон.

й що таке народ? Ленін та Сталін начебто теж думали про народ, а що з цього вийшло...
Shaman
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