juristkostya написав:За все надо платить. Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Перед кем выставлял? Просто он еще молод и наивен, верил что с х-лом можно договориться, что б тот вывел войска. То что он говорил в своих предвыборных речах, это были чаяния большинства народа. Со временем у него иллюзии испарились. Он очень быстро всему учится. И его указ о невозможности переговоров с х-лом этому доказательство.
За що 73% боролись, на то і напоролись:
Валерій Прозапасhttps://wz.lviv.ua/blogs/478215-ye-nad- ... ezlamnosti «Небажання закінчувати війну» та «вина» того ж Порошенка в Іловайську та Дебальцево — обернулись Маріуполем, Ізюмом та Бучею А що там Лисий похуіст з Кварталу — жартує щось про розшукуваного банкіра Шевченка, як раніше стібався про Гонтарєву, чи снайпера боїться? Взагалі стара істина «якою мірою міряєш — такою тобі відміряється» в нашому випадку спрацювала безвідмовно, і прям в лоб. Хто нив про дорогий долар по 25, отримав його ж по 40, з відповідною ціною цибулі та борщового набору. Кому було весело травити Порошенка туфтою про «свинарчуків» — тепер обтікає від наслідків тотального мародерства любителів «тіхонєнєчко сходіть в лєс», кататись на гуманітарних авто та виділяти мільярди своїм подругам. Щось не чути думок щодо підірваних російськими ракетами підстанцій від «експертів» по вибухах на військових складах через «поганого Муженка». Ну, і «небажання закінчувати війну» та «вина» того ж Порошенка в Іловайську та Дебальцево — обернулись Маріуполем, Ізюмом та Бучею. Про ржач «атопутінападєт», «мова на хлібі» та інші «термоси» взагалі не йдеться, внє конкурєнції — є над чим подумати на «пунктах незламності». Це не «это другоє», це домашнє завдання суспільства, усвідомити в якому бруді його виваляли, і як намагаються уникнути відповідальності за це різні позітівниє «здєлавшиє ето вмєстє». А усвідомити доведеться, без цього не буде балансу нашого Всесвіту.
Можна ще добавити багато і продовжити, але вийшло ну просто з точністю до навпаки.
10:19, 11.12.22 ... "Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям – как в Одессе, так и в регионе. Хотя продолжаются как аварийные, так и экстренные отключения. Угроза нанесения новых ударов остается очень высокой", – сказал он.
otg написав:Просто злость со временем проходит и кое что осмысливается
определять по интернету эмоции оппонента это не психология, а рождественские гадания.
Вы об интернет-анализе собеседника верно пишете. Но сами грешите тем же. Вы мне порой приписываете вещи, которые я не говорил и даже не думал. Я не сторонник диктатуры. Просто понимаю недостатки демократии (надеюсь, Вы не скажете, что это безупречная форма правления?). И так же понимаю преимущества диктатуры в определённых ситуациях. Но и её недостатки тоже.