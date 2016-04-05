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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2959296029612962
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:00

За крок до перевороту думок©

В мене лише 2 запитання))
1. Бахмут(і біля нього) зараз на першому місці по "пекельності"?
2. Невже одному тутешньому форумчанину скоро випаде нагода побачити/відчути "пекло з близька"?
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:02

  Ой+ написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:За все надо платить.
Зеленский пришел во власть на лозунгах "посмотреть в глаза/договориться посередине", чем, естественно, изначально выставил себя потенциальным капитулянтом. Именно поэтому у него не было запаса прочности даже для малейшего компромисса.
Перед кем выставлял? Просто он еще молод и наивен, верил что с х-лом можно договориться, что б тот вывел войска. То что он говорил в своих предвыборных речах, это были чаяния большинства народа. Со временем у него иллюзии испарились. Он очень быстро всему учится. И его указ о невозможности переговоров с х-лом этому доказательство.

За що 73% боролись, на то і напоролись:
Валерій Прозапас https://wz.lviv.ua/blogs/478215-ye-nad- ... ezlamnosti
«Небажання закінчувати війну» та «вина» того ж Порошенка в Іловайську та Дебальцево — обернулись Маріуполем, Ізюмом та Бучею
А що там Лисий похуіст з Кварталу — жартує щось про розшукуваного банкіра Шевченка, як раніше стібався про Гонтарєву, чи снайпера боїться?
Взагалі стара істина «якою мірою міряєш — такою тобі відміряється» в нашому випадку спрацювала безвідмовно, і прям в лоб.
Хто нив про дорогий долар по 25, отримав його ж по 40, з відповідною ціною цибулі та борщового набору.
Кому було весело травити Порошенка туфтою про «свинарчуків» — тепер обтікає від наслідків тотального мародерства любителів «тіхонєнєчко сходіть в лєс», кататись на гуманітарних авто та виділяти мільярди своїм подругам.
Щось не чути думок щодо підірваних російськими ракетами підстанцій від «експертів» по вибухах на військових складах через «поганого Муженка».
Ну, і «небажання закінчувати війну» та «вина» того ж Порошенка в Іловайську та Дебальцево — обернулись Маріуполем, Ізюмом та Бучею.
Про ржач «атопутінападєт», «мова на хлібі» та інші «термоси» взагалі не йдеться, внє конкурєнції — є над чим подумати на «пунктах незламності».
Це не «это другоє», це домашнє завдання суспільства, усвідомити в якому бруді його виваляли, і як намагаються уникнути відповідальності за це різні позітівниє «здєлавшиє ето вмєстє».
А усвідомити доведеться, без цього не буде балансу нашого Всесвіту.

Можна ще добавити багато і продовжити, але вийшло ну просто з точністю до навпаки.

Нічого не зрозумів))
Невже широкомасштабний напад орків відбувся виключно з причини того, що обрали Зелю?
Невже є гарантії, що залишись президентом Порошенко, то не було б Бучі, Маріуполя і т.д.?

А може залишись Порошенко президентом, то пуйло напав раніше?
І не було б отих додаткових ще двох років, які виникли за рахунок очікування пуйлом поступок від "капітулянта".
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:03

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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:04

  Shaman написав:Ленін та Сталін начебто теж думали про народ, а що з цього вийшло..
ещё важно ЧТО ИМЕННО они думали про народ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:09

  Успіх написав:2. Невже одному тутешньому форумчанину скоро випаде нагода побачити/відчути "пекло з близька

В Африке есть речка Нил. Жил в ней "добрый" крокодил. Только вид имел он страшный, Пасть его была ужасной

Героический Бахмут стал самой насыщенной российской артиллерией локацией

Пару дней назад, 7 декабря, я изложил мысль о том, что именно Бахмут станет основным фактором истощения российской артиллерии. И намедни, Константин Машовец, фактически, подтвердил мою мысль своим более развёрнутым и детальным постом.

В частности, Константин детализировал, что в районе Бахмута враг сконцентрировал 12 дивизионов ствольной и реактивной артиллерии, из состава 2-х ОВБр и артгрупп линейных бригад 1АК и 2 АК.

Так же в этой локации сосредоточены отдельные огневые батареи, с потенциалом 120-мм и 82-мм минометных взводов и батарей. Таким образом, РОВ используют в этом направлении артиллерии 152-мм САУ МСТА-С с СОУ Успех-С и комплектом Накидка, РСЗО Ураган, 152-мм САУ Гиацинт-С, 240-мм Тюльпан.

Кроме того в данный район прибыли подразделения 31-й ОДШБр и 76-й ДШД и появились, соответственно, 2С9 и 2С9М 120-мм САУ Нона-С.

Таким образом, Бахмут становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии РОВ во всей зоне боевых действий.

Но в этой всей истории с насыщение есть одно очень существенное «НО». Вы, конечно, можете натащить 100500 стволов, но сможете ли вы эти стволы обеспечить боекомплектом, чтобы совершить 100500 выстрелов?

Бахмут это единственное направление, на котором РОВ сейчас может реализовывать тактику огневого вала. Но, реализуют они её не 24/7, а с паузами. Обстрелы волнообразные и не постоянные. То есть, огневой вал полноценно не обеспечивается, а стволы простаивают.

В свою очередь, насыщение артиллерией и её не эффективное использование РОВ приводит к тому, что её ВСУ перемалывают более эффективно. Таким образом, Бахмут сейчас на себя не просто стягивает живую силу врага, сковывая его, но и решает как минимум 4 артиллерийские задачи.

1 – концентрирует значительную часть артиллерии в одной локации, минимизируя её присутствие на других участках.

2 – продолжает истощение российского боекомплекта для ствольной и реактивной артиллерии.

3 – увеличивает локально износ стволов всех типов и калибров российской артиллерии.

4 – позволяет локализовано уничтожать российскую артиллерию, сконцентрированную в пристрелянной и простреливаемой зоне.

Всё это достигается очень дорогой ценой. Но, к сожалению, в войнах малых цен не бывает и благодаря этой, мы истощаем врага и готовимся освобождать нашу землю дальше!

Слава городу герою Бахмуту! Слава героям защитникам Бахмута!
https://t.me/zloyodessit/17783
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:11

  detroytred написав:Невже широкомасштабний напад орків відбувся виключно з причини того, що обрали Зелю?
я намекну, а вы подумайте. При Пете Медведчука не трогали. После того как закрыли его каналы и задушили бизнес - пуйло напал. Может совпадение.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 17:16

  Успіх написав:В мене лише 2 запитання))
1. Бахмут(і біля нього) зараз на першому місці по "пекельності"?
2. Невже одному тутешньому форумчанину скоро випаде нагода побачити/відчути "пекло з близька"?


1. Може й так, але він НАШ, у пеклі прожарюються кацапи.
2. Відчути себе чортом, що підкидає дрова під котел з кацапами :twisted:
fler
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