почему старье? как раз в эту субботу Одессе прилетело (фактически реально первый раз за 9 месяцев)-полобласти без света и без связи больше суток. мне дали свет час назад (кому-то раньше около 10 утра), интернет появился после 11.00
критическую подключили еще вчера после обеда мой респект ремонтникам, ДТЕК заявил что не будут восстанавливать поврежденную инфракструктуру локацию старой орки знают со времен совка
будут строить новую , и правильно летом было достаточно много работы по прокладке силовых кабелей (на 2м под землей) трансформаторы и все остальное тоже необходимо спрятать надежно , иначе эти ремонты до очередного шахеда
Що найбільше шокувало дослідницю «русскава міра», яка сама родом з Донбасу Kримінальна культура Що не так з російськими інтелектуалами Дугін та інші фашисти Наслідки більшовицького експерименту Чому Україна не стала диктатурою Країна зі знищеною культурою Чому українцям не слід забагато думати про майбутнє Росії
Shaman написав:Ленін та Сталін начебто теж думали про народ, а що з цього вийшло..
ещё важно ЧТО ИМЕННО они думали про народ.
Ленин Якову Свердлову: на народ мне насрать, категорически насрать. Ленин был откровенным русофобом
Глумливые и издевательские выражения по отношению к России и Русскому народу, "красной" нитью проходили через все его речи, беседы, выстуления и дела...
Самая "знаменитая" и "крылатая " его фраза: "А на Россию мне наплевать, я большевик..." , была зафиксирована в разговоре Ленина с Бонч-Бруевичем советским дипломатом Г.Соломоном в его книге "Среди красных вождей" (с.15).
Но и другие пассажи и высказывания "вождя мирового пролетариата", ничуть не уступают по своей антирусской, антинациональной направленности:
- "пусть 90% русского народа умрет, но 10% доживет до мировой революции"...
- "русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы"...
- "русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями..."
- " Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе."
- " русские - тютя, рохля, ленивы..."
- " русская интеллигенция не мозг нации, а говно..."
- "партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он - мерзавец"...
- все нравственно, что идет на пользу большевиков"...
- "Все лица, несогласные с большевиками, считаются без исключения буржуями и белогвардейцами..."
- "необходимо шире применять расстрелы..."
- "раздайте русским дуракам работу..."
- "давить Русь и великорусскую шваль..."
- " В политике нет нравственности, а есть целесобразность."
- "У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная".
товарищ Троцкий, вторил ему еще хлеще:
- "Это русское быдло, надо столкнуть лбами..."
- "Камня на камне не оставить от России и русского хлама..."
И наконец "классическое": - в обращении к своим оппонентам по 3-му Интернационалу:
- "О каких русских вы говорите? Я таких не знаю..."
juristkostya написав:По меркам сегодняшнего дня, новость от 10.12 устарела так же, как директивы 27 съезда КПСС )))))
новость устареет после сообщения что все потребители были подключены к питанию электро енергией, так что не надо наезжать на виталиана (действительно была достаточно сложная ситуация в Одесской области)
juristkostya написав:По меркам сегодняшнего дня, новость от 10.12 устарела так же, как директивы 27 съезда КПСС )))))
новость устареет после сообщения что все потребители были подключены к питанию электро енергией, так что не надо наезжать на виталиана (действительно была достаточно сложная ситуация в Одесской области)
как бы это помягче сказать.... Короче, данная информация стала общедоступной (то есть, перестала быть "новостью" в собственном смысле слова) более суток назад.
Факт же восстановления системы станет в свое время самостоятельной новостью.