Глумливые и издевательские выражения по отношению к России и Русскому народу, "красной" нитью проходили через все его речи, беседы, выстуления и дела...



Самая "знаменитая" и "крылатая " его фраза: "А на Россию мне наплевать, я большевик..." , была зафиксирована в разговоре Ленина с Бонч-Бруевичем советским дипломатом Г.Соломоном в его книге "Среди красных вождей" (с.15).



Но и другие пассажи и высказывания "вождя мирового пролетариата", ничуть не уступают по своей антирусской, антинациональной направленности:



- "пусть 90% русского народа умрет, но 10% доживет до мировой революции"...



- "русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы"...



- "русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями..."



- " Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе."



- " русские - тютя, рохля, ленивы..."



- " русская интеллигенция не мозг нации, а говно..."



- "партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он - мерзавец"...



- все нравственно, что идет на пользу большевиков"...



- "Все лица, несогласные с большевиками, считаются без исключения буржуями и белогвардейцами..."



- "необходимо шире применять расстрелы..."



- "раздайте русским дуракам работу..."



- "давить Русь и великорусскую шваль..."



- " В политике нет нравственности, а есть целесобразность."



- "У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная".