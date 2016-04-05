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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2961296229632964
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:47

  vitaliian написав:otg
Не напал бы. Не хочу объяснять. Он бы и на Украину не напал бы если б знал что за 3 дня не заберет
он и сейчас считает что побеждает. Ну или победит как только ...(тут ряд условий которые он считает будет не сложно выполнить). Он неадекватен, а вы пытаетесь его решения натянуть на здоровую логику.


у него чайник протекает однозначно-
он так с ехидной улыбкой вскольз упомянул про новые территории
(а старые территории почему выглядят как после бомбежки?)
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:50

Дуже вже схожі на шахіди, радіус польоту 400 км
https://ru.wikipedia.org/wiki/IAI_Harpy

Жовта преса пише що Україна прийме до кінця року на озброєння дрони з радіусом польоту 100 км і зарядом 75 км
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:53

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
ДТЭК сообщает, что в Одессе отключили электричество всем абонентам, за исключением объектов критической инфраструктуры.
https://t.me/sergiinaumovych/5190

Вот и зачем это старьё тащить сюда ?

Или тебе за каждый пост платят ?


почему старье? как раз в эту субботу Одессе прилетело (фактически реально первый раз за 9 месяцев)-полобласти без света и без связи больше суток. мне дали свет час назад (кому-то раньше около 10 утра), интернет появился после 11.00

критическую подключили еще вчера после обеда
мой респект ремонтникам, ДТЕК заявил что не будут восстанавливать поврежденную инфракструктуру :roll: локацию старой орки знают со времен совка

будут строить новую , и правильно :!:
летом было достаточно много работы по прокладке силовых кабелей (на 2м под землей)
трансформаторы и все остальное тоже необходимо спрятать надежно , иначе эти ремонты до очередного шахеда
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:59


Що найбільше шокувало дослідницю «русскава міра», яка сама родом з Донбасу
Kримінальна культура
Що не так з російськими інтелектуалами
Дугін та інші фашисти
Наслідки більшовицького експерименту
Чому Україна не стала диктатурою
Країна зі знищеною культурою
Чому українцям не слід забагато думати про майбутнє Росії
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:09

  vitaliian написав:
  Shaman написав:Ленін та Сталін начебто теж думали про народ, а що з цього вийшло..
ещё важно ЧТО ИМЕННО они думали про народ.


Ленин Якову Свердлову: на народ мне насрать, категорически насрать.
Ленин был откровенным русофобом

Глумливые и издевательские выражения по отношению к России и Русскому народу, "красной" нитью проходили через все его речи, беседы, выстуления и дела...

Самая "знаменитая" и "крылатая " его фраза: "А на Россию мне наплевать, я большевик..." , была зафиксирована в разговоре Ленина с Бонч-Бруевичем советским дипломатом Г.Соломоном в его книге "Среди красных вождей" (с.15).

Но и другие пассажи и высказывания "вождя мирового пролетариата", ничуть не уступают по своей антирусской, антинациональной направленности:

- "пусть 90% русского народа умрет, но 10% доживет до мировой революции"...

- "русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы"...

- "русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями..."

- " Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе."

- " русские - тютя, рохля, ленивы..."

- " русская интеллигенция не мозг нации, а говно..."

- "партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он - мерзавец"...

- все нравственно, что идет на пользу большевиков"...

- "Все лица, несогласные с большевиками, считаются без исключения буржуями и белогвардейцами..."

- "необходимо шире применять расстрелы..."

- "раздайте русским дуракам работу..."

- "давить Русь и великорусскую шваль..."

- " В политике нет нравственности, а есть целесобразность."

- "У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная".


товарищ Троцкий, вторил ему еще хлеще:

- "Это русское быдло, надо столкнуть лбами..."

- "Камня на камне не оставить от России и русского хлама..."

И наконец "классическое": - в обращении к своим оппонентам по 3-му Интернационалу:

- "О каких русских вы говорите? Я таких не знаю..."
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:По меркам сегодняшнего дня, новость от 10.12 устарела так же, как директивы 27 съезда КПСС )))))


новость устареет после сообщения что все потребители были подключены к питанию электро енергией, так что не надо наезжать на виталиана (действительно была достаточно сложная ситуация в Одесской области)
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:17

  pesikot написав:
"У нас мороз в квартирах, нет света, отопления, газа" В эфир прорвалась правда о жизни в Мариуполе


Это в "освобожденном" Мариуполе

А вот в действительно освобожденном Херсоне
Ситуация в Херсоне: почти 90% города и прилегающие населенные пункты уже со светом
"В Херсоне после российских обстрелов восстановили электроснабжение - со светом почти 90% города и близлежащих населенных пунктов",- написал он.


90% города? это не есть правда
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:30

  antichamber написав:
  juristkostya написав:По меркам сегодняшнего дня, новость от 10.12 устарела так же, как директивы 27 съезда КПСС )))))


новость устареет после сообщения что все потребители были подключены к питанию электро енергией, так что не надо наезжать на виталиана (действительно была достаточно сложная ситуация в Одесской области)
как бы это помягче сказать.... Короче, данная информация стала общедоступной (то есть, перестала быть "новостью" в собственном смысле слова) более суток назад.

Факт же восстановления системы станет в свое время самостоятельной новостью.
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 20:35

  Успіх написав: Невже одному тутешньому форумчанину скоро випаде нагода побачити/відчути "пекло з близька



пекло з близька це для першої лінії окопів,
чи штурмового підрозділу

арт-дуелі гарантовано, атаки дронів також
так ти мабуть вже звик до того

-Ніколи (жодної хвилини) не втрачай пильності на війні
-дивись вперед(і на 360град)
і дивись вгору і теж куди нога ступає
-слухай уважно (і радіо також)-це власна безпека і батареї

впевнений що впораєшся


повідомлення росіян виглядають так:
"Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!",
antichamber
 
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